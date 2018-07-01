السلام عليكم ورحمة الله



مساء / صباح ياسيمني للجميع في أول توقيع بقلمي بين ضفاف واحة اللمة الجزائرية



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إنه عالم جميل بريئ ، تتطلع فيه كل غايات النفس و مطامح الجسد ، ملبيا كل نداءات الداخل الإنساني ، عالم لا تحكمه وثيقة هوية أو جواز سفر ، فقط أدخل بعقل في إجازة مفتوحة و قلب متحجر مفقود و ضمير مسافر بلا عودة

عالم قد يكون الخروج منه صعبا عكس دخوله اليسير ، عالم لغته المال ، و ضريبته الجسد

عالم يمنح الارتياح و الانتشاء يحمل جوانب مظلمة قاتمة ، أما وسطه فعبارة عن بركة دماء باللون الاحمر القاني الذي يهب الشغف

عالم سيدته الشهوات و استجابة مطالب الغريزة ، حتى تعتقد فيه أنك خلقت لامتاع جسدك و حسب ، تعددت فنون الفتنة و أشكال المرح دون كلل أو ملل حتى الساعات الفجرية الأولى ، لينهك الجسد بعدها ، و يذهب في سبات عميق لا يوقظه منك سوى نداء " حي على الصلاة " و السكاكين المنغرسة في جسدك المتهالك ، و كأنه يسائلك الرحمة و العودة ، لينتهي بك المطاف إلى ذلك الحلم الذي يكون بمثابة النجاة لو تحقق

لكن مع اشراقة النفس و الشمس ، و نداء الجسد يخبو كل ذلك تدريجيا حتى تجد ذاتك قد ذابت فيما في عليها



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فجأة و في ليل بهيم العتمة و قبيل آوان الفجر المعلن ساعات الرحيل ، تتمرد الروح و تنتشل ما تبقى صالحا في ذلك الجسد ، لتمسو به إلى علياء الصفاء و النقاء ، تحت صرخة ذلك العالم بالإنزواء إليه و عيش الحياة كما يجب ، فالمشوار ما زال طويلا و العمر لم ينته بعد



بين يدي الرحمن ، و على سجادة الصلاة عين دامعة ، و قلب منفطر و جسد منتفض على ما كان عليه



هناك فقط تعرف قيمة الروح و الجسد



الروح المقدسة تسمو الى الأعلى إلى السماء ، بينما الجسد يتوارى تحت التراب



و تكون حينها



عندما تسمو الروح و يبلى الجسد





سوار