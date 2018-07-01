فــــائدة عــــلمية فى حديث « الكَمْأَةُ مِن المَنِّ ، ومَاؤُها شِفاءٌ لِلعَيْن »

Ma$Ter

Ma$Ter

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#1
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#1

فــــائدة_عــــلمية
قال النبي صلى الله عليه وسلم:
« الكَمْأَةُ مِن المَنِّ ، ومَاؤُها شِفاءٌ لِلعَيْن » [متفق عليه]



هل تعلم بأن الكمأ ( الفقع - الترفاس ) يُذهب العمى يعالج ظلمة البصر و يعالج الرمد الحار و ماؤه يجلي العين و يقوي البصر...
يقول (أبو هريرة) رضي الله عنه: « أخذتُ ثلاثة أكمؤٍ أو خمسًا أو سبعًا فعصرتُهنّ، فجعلتُ ماءَهن في قارورة، فكحلتُ به جاريةً لي، فبرِئتْ»
[رواه الترمذي]

ويقول (النووي) رحمه الله: « وقد رأيتُ أنا وغيري في زمننا مَن كان عَمِيَ وذهبَ بَصَرُه حقيقةً ، فكَحَلَ عينَهُ بماء الكمأة مُجردًا ؛ فشُفِيَ وعاد إليه بَصَرُه ... وكان استعمالُه لماء الكمأة اعتقادًا في الحديث وتبركًا به ؛ والله أعلم »
[شرح صحيح مسلم ٥/١٤]
قال (ابن حجر) رحمه الله معلِّقًا مُشترِطًا: « وينبغي تقييدُ ذلك بمَن عَرف مِن نفْسه قوةَ اعتقادٍ في صحة الحديث والعمل به..» [فتح الباري: ١٠/١٦٥]
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
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#4
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#4
بارك الله فيك وهذا فيديو يوضح طريقة استخراج ماء الكمأة :
 
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