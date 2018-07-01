فــــائدة عــــلمية فى حديث « الكَمْأَةُ مِن المَنِّ ، ومَاؤُها شِفاءٌ لِلعَيْن »

فــــائدة_عــــلمية

قال النبي صلى الله عليه وسلم:

« الكَمْأَةُ مِن المَنِّ ، ومَاؤُها شِفاءٌ لِلعَيْن » [متفق عليه]

هل تعلم بأن الكمأ ( الفقع - الترفاس ) يُذهب العمى يعالج ظلمة البصر و يعالج الرمد الحار و ماؤه يجلي العين و يقوي البصر...

يقول (أبو هريرة) رضي الله عنه: « أخذتُ ثلاثة أكمؤٍ أو خمسًا أو سبعًا فعصرتُهنّ، فجعلتُ ماءَهن في قارورة، فكحلتُ به جاريةً لي، فبرِئتْ »

[رواه الترمذي]