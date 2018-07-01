cherif algeria
:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
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- 22 سبتمبر 2015
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- الجنس
- ذكر
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 235 دولار على بايونير للبيع مقابل 42300 دج
سعر البيع 180 دج للدولار
المبلغ يباع كاملا فقط لقلة عدد مرات الارسال ولا داعي لإحراجي بطلب حجز مبالغ مجزأة
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
الأرسال يكون عبر خاصية Card to Card فقط أي بدون عمولة و الرجاء التأكد من أن خاصية c2c مفعلة سواء بارسال الايميل الى المشرف او وضعه في تعليق لأتأكد لك منه
سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عبر مكتب البريد .
الرجاء الحجز بجدية
المصدر: صديق
الاثبات
في الملف المرفق
متوفر مبلغ 235 دولار على بايونير للبيع مقابل 42300 دج
سعر البيع 180 دج للدولار
المبلغ يباع كاملا فقط لقلة عدد مرات الارسال ولا داعي لإحراجي بطلب حجز مبالغ مجزأة
يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط
الأرسال يكون عبر خاصية Card to Card فقط أي بدون عمولة و الرجاء التأكد من أن خاصية c2c مفعلة سواء بارسال الايميل الى المشرف او وضعه في تعليق لأتأكد لك منه
سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عبر مكتب البريد .
الرجاء الحجز بجدية
المصدر: صديق
الاثبات
في الملف المرفق
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