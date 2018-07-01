عرض بيع بيع 235 دولار بايونير مقابل ccp فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
cherif algeria
المبلغ
235 ( USD )
سعر البيع
180 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايونير - Payoneer
cherif algeria

cherif algeria

:: عضو مُتميز ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
22 سبتمبر 2015
المشاركات
570
الإعجابات
139
النقاط
19
الإقامة
biskra
الجنس
ذكر
#1
باسم الله الرحمن الرحيم

متوفر مبلغ 235 دولار على بايونير للبيع مقابل 42300 دج

سعر البيع 180 دج للدولار

المبلغ يباع كاملا فقط لقلة عدد مرات الارسال ولا داعي لإحراجي بطلب حجز مبالغ مجزأة

يتم استقبال المقابل بالدينار عبر CCP فقط

الأرسال يكون عبر خاصية Card to Card فقط أي بدون عمولة و الرجاء التأكد من أن خاصية c2c مفعلة سواء بارسال الايميل الى المشرف او وضعه في تعليق لأتأكد لك منه

سيتم الدفع للشاري مباشرة بعد التأكد من وصول الأموال لحساب سي سي بي الخاص بي عبر مكتب البريد .

الرجاء الحجز بجدية

المصدر: صديق

الاثبات
في الملف المرفق
 

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طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
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الإعجابات
1,903
النقاط
51
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
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