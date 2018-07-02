هل يكفي ؟

ابتهال عبدالله

ابتهال عبدالله

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
2 جويلية 2018
المشاركات
2
الإعجابات
3
النقاط
3
العمر
23
الإقامة
الرياض
الجنس
أنثى
#1
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعد الله أوقاتكم بكل خير

تصميمي لفيديو لخاطرة | هل يكفي ؟
بقلم : عائشة راشد
إلقاء : عبدالله الشلالي
مونتاج : ابتهال عبدالله


مشاهدة ممتعة .

 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,763
الإعجابات
37,131
النقاط
501
#2

رووعه ماشاء الله
فيديو اكثر من رائع وكلمات اكثر من روعة
مبارك لنا وجود مثلك مصممة بارعة تخدم دينها سجليني من المتابعين..
 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#4
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,685
الإعجابات
28,482
النقاط
1,401
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#4
يتصفح هذا الموضوع: 7 (الأعضاء: 4، الزوار: 3)


ما شاء الله لا قوة الا بالله فيديو غاية في الروعة
تسلم ايديكِ أختي على مشاركتنا هذا التصميم الجميل، نتمنى أن نرى المزيد
أهلاً بكِ بيننا وأتمنى لكِ طيب المقام
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: عميد الأعضاء ::
#5
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,069
الإعجابات
1,305
النقاط
1,736
الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#5
ما شاء الله تبارك الرحمن
فيديو جميل، كلمات رائعة،القاء شذي..تصميم و مونتاج مذهل.
شكرا على تميزك و شكرا على الفيديو
ننتظر منك فيديوهات أخرى ان شاء الله ..موفقه.
 
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