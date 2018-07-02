ابتهال عبدالله
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 2 جويلية 2018
- المشاركات
- 2
- الإعجابات
- 3
- النقاط
- 3
- العمر
- 23
- الإقامة
- الرياض
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم بكل خير
تصميمي لفيديو لخاطرة | هل يكفي ؟
بقلم : عائشة راشد
إلقاء : عبدالله الشلالي
مونتاج : ابتهال عبدالله
مشاهدة ممتعة .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسعد الله أوقاتكم بكل خير
تصميمي لفيديو لخاطرة | هل يكفي ؟
بقلم : عائشة راشد
إلقاء : عبدالله الشلالي
مونتاج : ابتهال عبدالله
مشاهدة ممتعة .