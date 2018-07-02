كلام منكسر.... متجدد

باذن الله

ساجعلك تعود كما كنت.... غريبا

لا غيابك يكسرني

ولا تواجدك يعنيني

مثلك مثل اي شخص غريب

وحتى ان التقى دربانا يوما

لايحدث دلك شيء في نفسي

لست ناكرة جميل

شكرا لكل ما قدمته لي

لكن... وفي النهاية

حطمتني كليا

ولن اسمح بهدا

لا يهم ان كنت مجرد دمية خاوية

ساعيش حياتي من اجل من يحبني

ساحب من يحبني

ساضحي من اجل من يستحق

من يريدني... ويضحي من اجلي

وكفى...​