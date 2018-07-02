كلام منكسر.... متجدد

missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,514
الإعجابات
21,424
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756
الجنس
أنثى
#1
ثرثرة متمردة ...
تجول في عقلي المريض ...
ينبذها قلبي الميت المنكسر
ثرثرة كلمات منكسرة...
كانكسار روحي المليئة بكدمات الخيبة والخذلان...
لم اتوقع شيء منهم
وهدا مايؤلم قلبي حد الموت
اوهام غبية كغباء كل شيء بي
جالت في خاطري...
التفاؤل جميل... لكن له حد مخيف
تبا لنفسي....
النفس التي تؤذيني
لكن لا يهم...
لاني استحق دلك عن جدارة
شكرا لكم....
على كل جميل رايته منكم
لكن كفاني...
خذلانا فقد انكسرت، ومات كل تفاؤل بي ناحيتكم
وانتهى....

المزاجية المتمردة​
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#2
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,514
الإعجابات
21,424
النقاط
756
الجنس
أنثى
#2
سحقا لهدا القلب الغبي
الدي يتعذب حين يقرا......
ساهذبه، فلا يمكن ان ينكسر مجددا
بل لن تسمح بدلك
ليس على شخص ليس لي
بل لا يحاول حتى ان يكون لي
اللعنة علي
ساموت قبل ان اتركه يقودني مجددا
فلا احد.... لا احد يؤذيني كما يفعل قلبي الابله
ساصير مجرد دمية
بالية، ملبدة المشاعر
لاشيء يخيفني
لا احد يكسرني

المزاجية المتمردة​
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,514
الإعجابات
21,424
النقاط
756
الجنس
أنثى
#3
باذن الله
ساجعلك تعود كما كنت.... غريبا
لا غيابك يكسرني
ولا تواجدك يعنيني
مثلك مثل اي شخص غريب
وحتى ان التقى دربانا يوما
لايحدث دلك شيء في نفسي
لست ناكرة جميل
شكرا لكل ما قدمته لي
لكن... وفي النهاية
حطمتني كليا
ولن اسمح بهدا
لا يهم ان كنت مجرد دمية خاوية
ساعيش حياتي من اجل من يحبني
ساحب من يحبني
ساضحي من اجل من يستحق
من يريدني... ويضحي من اجلي
وكفى...​
 
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