كلام منكسر.... متجدد

missing heart
:: عضو بارز ::
ثرثرة متمردة ...
تجول في عقلي المريض ...
ينبذها قلبي الميت المنكسر
ثرثرة كلمات منكسرة...
كانكسار روحي المليئة بكدمات الخيبة والخذلان...
لم اتوقع شيء منهم
وهدا مايؤلم قلبي حد الموت
اوهام غبية كغباء كل شيء بي
جالت في خاطري...
التفاؤل جميل... لكن له حد مخيف
تبا لنفسي....
النفس التي تؤذيني
لكن لا يهم...
لاني استحق دلك عن جدارة
شكرا لكم....
على كل جميل رايته منكم
لكن كفاني...
خذلانا فقد انكسرت، ومات كل تفاؤل بي ناحيتكم
وانتهى....
المزاجية المتمردة
تجول في عقلي المريض ...
ينبذها قلبي الميت المنكسر
ثرثرة كلمات منكسرة...
كانكسار روحي المليئة بكدمات الخيبة والخذلان...
لم اتوقع شيء منهم
وهدا مايؤلم قلبي حد الموت
اوهام غبية كغباء كل شيء بي
جالت في خاطري...
التفاؤل جميل... لكن له حد مخيف
تبا لنفسي....
النفس التي تؤذيني
لكن لا يهم...
لاني استحق دلك عن جدارة
شكرا لكم....
على كل جميل رايته منكم
لكن كفاني...
خذلانا فقد انكسرت، ومات كل تفاؤل بي ناحيتكم
وانتهى....
المزاجية المتمردة