معادلة مشاعر

missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,491
الإعجابات
21,395
النقاط
756
الجنس
أنثى
#1
قم بتربيع عمق مشاعري
اضرب الحاصل في مالانهاية
اقسم المالانهاية على الصفر
تجد الناتج حالة عدم تعيين
هكدا... ولتلك الدرجة كل شيء بي في فوضى
اريد ان اخرج من حالة عدم التعيين
اما بنتيجة اكرهك بزائد مالانهاية
او بنتيجة معدومة... لا احبك ولا اكرهك
سواء تطرح وجودك او نضيفه
فلا فرق يحدثه في حياتي
حياتي، مشاعري وكل شيء بي
حاليا.....
عبارة عن عملية رياضية
لاحل لها
حتى مع محاولة ازالة حالة عدم التعيين
فلن استطيع.....
فلازالة حالة عدم التعيين يجب وجود مجهول
والمجهول......
هو الشيء المفقود في مشاعري اتجاهك
لكن لا تقلق...
ساعدم تلك المشاعر المطلقة
حتى ان اضطررت لكسري
هدا وعد مني لك
بل بالاحرى....
وعد الى نفسي
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,491
الإعجابات
21,395
النقاط
756
الجنس
أنثى
#3
قال الامين محمد:
تم الاعتماد الان انا مشغول بنقل كاس العالم لي عودة بحول الله تعالى
إضغط للتوسيع...
شكرا للاعتماد
اعانك الرحمن
في الانتظار، اهلا والف مرحبا
تحياتي احترامي وتقديري
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.