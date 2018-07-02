معادلة مشاعر

قم بتربيع عمق مشاعري

اضرب الحاصل في مالانهاية

اقسم المالانهاية على الصفر

تجد الناتج حالة عدم تعيين

هكدا... ولتلك الدرجة كل شيء بي في فوضى

اريد ان اخرج من حالة عدم التعيين

اما بنتيجة اكرهك بزائد مالانهاية

او بنتيجة معدومة... لا احبك ولا اكرهك

سواء تطرح وجودك او نضيفه

فلا فرق يحدثه في حياتي

حياتي، مشاعري وكل شيء بي

حاليا.....

عبارة عن عملية رياضية

لاحل لها

حتى مع محاولة ازالة حالة عدم التعيين

فلن استطيع.....

فلازالة حالة عدم التعيين يجب وجود مجهول

والمجهول......

هو الشيء المفقود في مشاعري اتجاهك

لكن لا تقلق...

ساعدم تلك المشاعر المطلقة

حتى ان اضطررت لكسري

هدا وعد مني لك

بل بالاحرى....

وعد الى نفسي