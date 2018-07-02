اردت ان اطرح مشكلة صديقتي التي تامل ان تساعدوها سيدة متزوجة من 12سنة كانت تعمل في المشفى ثم تزوجت وتوقفت عن العمل زوجها طيب ومتدين بل هو سلفي انجبا 4اطفال خلال هذه الفترة اكتشفت انه اصبح شخص مهمل مشكلتها سكوته وبرودته حتى النقاش لما تناقشه ينهي النقاش كونه هو الصحيح دائما مؤخرا كان معها في بيت اهلها كان اخوتها يتحدثون عن موضوع التعدد وصرح زوجها انه مع الفكرة لما عادا للبيت سالته عن الموضوع فقال لها نعم يوما ما ساتزوج الثانية تساءلت عن السبب في كل مرة يتهرب من الاجابة بحثت هي عن الاسباب فلم تجد الا صمته وسكوته الذي قهرها فماذا تفعل ؟؟