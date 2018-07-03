لسّلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

متوفّر مبلغ 680$ دولار للبيع على بنك بايونير مقابل DZD 180 دينار للدولار الواحد ( 175دج لمن يحجز كامل المبلغ )

الأولوية لمن يأخذ كامل المبلغ مقابل 119000 دج



سعر البيع: 1 دولار = 180دج ( 175دج لمن يحجز كامل المبلغ )



مصدر الأموال: أعمال حرّة

العمولة: 00%



الإثبات في المرفقات



يرجى التأكد من تفعيل خاصية الـ card to card أو (make a payment service)



اقل مبلغ للحجز 50$





طريقة التعامل:

1 - تقوم بحجز المبلغ (مدة الحجز 24 ساعة) ثم أرسل بيانات CCP لك عبر الخاص عن طريق الاشراف.

2 - بعد إرسال المال للـ CCP تقوم بوضع الإثبات (الرجاء كتابة اسم عضوية الشاري و البائع و اسم المنتدى على وصل الدفع) و إرسال بيانات الدفع (email) الخاصة بك لي عن طريق الاشراف .

3 - تحويل المبلغ إلى رصيد الشّاري سيتمّ بعد التّأكد من مكتب البريد أو من الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر بعد منتصف الليل.



شكرا لكم.