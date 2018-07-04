حكاية شهور

missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#1
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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الجنس
أنثى
#1
سبتمبر
لم اظن يوما اني ساقتل في يوم من ايامك
ولم اظن ان سبب قتلي سيكون...... اممممم
اعتذر يا سبتمبر ان اخطات في حقك
ففي قصة شهور
اتى جانفي
كان كل شيء جميل، بدون توقع لشيء
ثم اتى فيفري
فتغيرت بعض المفردات، وافترقنا
ثم مارس
اعتقد اننا عدنا في مارس
ام كان في افريل
حيث طلب مني ان اتجرد من مشاعري واتقبل كل شيء كما يعرض علي..... لا اتدكر تماما
واتى ماي
شهر مليء بالاعمال
واتبعه جوان
ارهقتني تلك الاعمال، لكن ساعدتني كي لا افكر في احتمالات حتمية مهما رفضت التفكير فيها او الاعتراف بها
اتى جويلية
انتهت تلك الاعمال وتخرجت بامتياز والحمد لله.... ومادا بعد؟؟؟
سانتظر اوت
الدي يفترض انه الشهر الدي ولدت فيه..... ام ربما مماتي؟؟؟؟ من يدري.....
ثم تاتي انت يا سبتمبر
هل ستلعنني حقا؟؟؟ هل انا بدلك السوء؟؟؟..... لا يهم ساتقبل حكم الله فيك
وفي اكتوبر
ساتفائل واثق بقرار وحكم القدر داك
ثم في نوفمبر
اعتقد اني ساستسلم..... ثم ارفض داك الاستسلام وستكون حربا ضارية
وفي ديسمبر
ساستسلم كليا لجنوني ولمزاجيتي وتمردي واعتقد اني سانتحر......

بقلمي المزاجية المتمردة missing heart
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#3
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
8,510
الإعجابات
21,422
النقاط
756
الجنس
أنثى
#3
قال Ma$Ter:
صحيتي 😊😊
ماكنتش علابالي راكي تعرفي تشعري خخخخ😀💃😀💃
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ههههههههههههههههه وهل هدا يعتبر شعر ؟؟؟؟؟؟؟؟ فقط خرطي ههههههههههههه
هلا والف مرحبا بك اخي الكبير حكيم الماستر هاهاهاهاهاهاهاه
نورت الموضوع بمرورك
بارك الله فيك للمرور الجميل وجزاك كل خير للكلام الطيب
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
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