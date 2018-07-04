حمى والم رهيبين يعصفان بجسدي

لا احد منهما يرحمني

اعتدت عليهما.....

لكن ليس لي قوة .....

كي اقاوم داك الثقل الرهيب في قلبي وعقلي قبل جسدي

احس كاني" حصن رقمي"

بداخلي " ملائكة وشياطين"

يقيمون حربا .....

تشعل نيرانا "كالجحيم" في كل كياني وروحي

ودلك بحثا عن "الرمز المفقود "

الدي سييريني "حقيقة الخديعة"

ويحول تلك النار الى عاصفة ثلجية

تغرقني في كابة ظننت اني نسيتها

تاخدني لعالم و"ارض السافلين"

حيث تارة ارى فيها حقيقة كل تاريخ قد مضى

وتارة اخرى ارى فيها كل مظاهر الانحطاط وقلة الادب

اعتقد اني ارغب في الدهاب الى "نهر بييدرا " لابكي او يغرقني فيه وانتهي

حرب كلمات ومفردات تقطعني و تاخدني يمينا وشمالا

تتلبسني افكار مجنونة اريد تطبيقها

ثم تاتي مزاجيتي فاكرهها فجاة

اعتقد ان الحمى زادت الامر سوءا وجعلتني اهذي......



بقلمي المزاجية المتمردة missing heart