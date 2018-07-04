السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا شاب ابلغ من العمر 25سنة متزوج منذ سنة من فتاة اكبر مني بسنتين قررنا عدم الانجاب لكوني اعمل بعقود ماقبل التشغيل وطالبت زوجتي بتناول حبوب منع الحمل لكنها مؤخرا تلمح لي برغبتها في الانجاب وخوفها من تاثير حبوب منع الحمل عليها وانا صراحة تزوجت منها لاني احببتها ورايتها الزوجة المناسبة بالرغم من اعتراض على فارق السن بيننا وانا اعيش في منزل والدي البيت لاباس به لكن والدي يصرف علي وعلى زوجتي وانا اعمل بالعقود وخائف من مسؤولية انجاب طفل مادمت لااعمل عمل بمرتب كبير ربما اني تسرعت في الزواج وانا اتقاضى شهريا مليون ونصف اشعر بالذنب اتجاه زوجتي