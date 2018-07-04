مشكلتي مشكلتي

م

مشكلتي

كلمة المرور: 4algeria2018
#1
إنضم
19 أكتوبر 2013
المشاركات
596
الإعجابات
3,581
النقاط
51
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا شاب ابلغ من العمر 25سنة متزوج منذ سنة من فتاة اكبر مني بسنتين قررنا عدم الانجاب لكوني اعمل بعقود ماقبل التشغيل وطالبت زوجتي بتناول حبوب منع الحمل لكنها مؤخرا تلمح لي برغبتها في الانجاب وخوفها من تاثير حبوب منع الحمل عليها وانا صراحة تزوجت منها لاني احببتها ورايتها الزوجة المناسبة بالرغم من اعتراض على فارق السن بيننا وانا اعيش في منزل والدي البيت لاباس به لكن والدي يصرف علي وعلى زوجتي وانا اعمل بالعقود وخائف من مسؤولية انجاب طفل مادمت لااعمل عمل بمرتب كبير ربما اني تسرعت في الزواج وانا اتقاضى شهريا مليون ونصف اشعر بالذنب اتجاه زوجتي
 
زاد الرحيل

زاد الرحيل

:: عضو متألق ::
#3
إنضم
14 جوان 2016
المشاركات
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الإعجابات
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النقاط
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الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#3
اتقي الله و دع زوجتك تنجب و الله هو الرازق.،احببت زوجتك رغم فارق السن و تزوجتها و انتهى الامر فلا داعي لذكر موضوع السن بعد الأن و من حقها الامومة و لعل كثرة تناول الحبوب يؤثر فيها و يجعلها معرضة للمرض و الاملاق لا يأتي من وجود الابناء فالله هو الرازق لعل وجودهم يفتح باب الرزق
 
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