هي لن تعود

هي لن تعود لا تتكلمي

لا تخبري احد فت تُسمعي

كفاكـِ تجول في غبائكـــــــــِ

او لم تتعبي لم تتعبي !

هي لن تعود فبتعدي

لن تعود فلما تستفزي القلب

لما تداعبين ذكرى السراب

والاصداء الكاذبة تجاري السحاب

ادخلي واحكمي اغلاق الباب

لستِ سوى كلمة في كتاب

هي لن تعود ولن يدق الباب

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