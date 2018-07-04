هي لن تعود

همسة نجاح

همسة نجاح

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
22 جانفي 2017
المشاركات
148
الإعجابات
371
النقاط
13
العمر
21
الإقامة
في اللمة الجزائرية
الجنس
أنثى
#1
هي لن تعود
هي لن تعود لا تتكلمي
لا تخبري احد فت تُسمعي
كفاكـِ تجول في غبائكـــــــــِ
او لم تتعبي لم تتعبي !
هي لن تعود فبتعدي
لن تعود فلما تستفزي القلب
لما تداعبين ذكرى السراب
والاصداء الكاذبة تجاري السحاب
ادخلي واحكمي اغلاق الباب
لستِ سوى كلمة في كتاب
هي لن تعود ولن يدق الباب
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,782
الإعجابات
37,162
النقاط
501
#2
تم الاعتماد
لن يعودو ابدا وان عادو فلن يصبحوا مثلما كانو
كلمات جميلة اختي بارك الله فيك
 
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