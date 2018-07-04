همسة نجاح
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 22 جانفي 2017
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- في اللمة الجزائرية
- الجنس
- أنثى
هي لن تعود
هي لن تعود لا تتكلمي
لا تخبري احد فت تُسمعي
كفاكـِ تجول في غبائكـــــــــِ
او لم تتعبي لم تتعبي !
هي لن تعود فبتعدي
لن تعود فلما تستفزي القلب
لما تداعبين ذكرى السراب
والاصداء الكاذبة تجاري السحاب
ادخلي واحكمي اغلاق الباب
لستِ سوى كلمة في كتاب
هي لن تعود ولن يدق الباب
هي لن تعود لا تتكلمي
لا تخبري احد فت تُسمعي
كفاكـِ تجول في غبائكـــــــــِ
او لم تتعبي لم تتعبي !
هي لن تعود فبتعدي
لن تعود فلما تستفزي القلب
لما تداعبين ذكرى السراب
والاصداء الكاذبة تجاري السحاب
ادخلي واحكمي اغلاق الباب
لستِ سوى كلمة في كتاب
هي لن تعود ولن يدق الباب