فتح تجريبي لخاصية المشاركات في الملف الشخصي

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:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
مرحبا رواد اللمة خبرا يفرح الكثيرين
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الفتح هو تجريبي فقط و يمكن غلقه اذا لاحظنا استعماله في الدردشة او اهمال المواضيع و التفاعل فيها
لذلك نزولا عند رغبة الأعضاء: مسموح لكل عضو مشاركتين في اليوم الواحد.
يرجى الاستفادة من مشاركات الملف الشخصي في التواصل و نشر الحالة و لما لا في افادة اللمة بمناقشة افكار جديدة ...
يرجى استعمال الردود في معرفة اخبار العضو و تفادي الدردشة العقيمة
نتمنى منكم عدم اهمال النشاط داخل المواضيع و لا تحرمونا من ابداعاتكم بالمواضيع الحصرية...
مرحبا رواد اللمة خبرا يفرح الكثيرين
تم فتح خاصية المشاركات في الملف الشخصي (الحالة الخاصة)
الفتح هو تجريبي فقط و يمكن غلقه اذا لاحظنا استعماله في الدردشة او اهمال المواضيع و التفاعل فيها
لذلك نزولا عند رغبة الأعضاء: مسموح لكل عضو مشاركتين في اليوم الواحد.
يرجى الاستفادة من مشاركات الملف الشخصي في التواصل و نشر الحالة و لما لا في افادة اللمة بمناقشة افكار جديدة ...
يرجى استعمال الردود في معرفة اخبار العضو و تفادي الدردشة العقيمة
نتمنى منكم عدم اهمال النشاط داخل المواضيع و لا تحرمونا من ابداعاتكم بالمواضيع الحصرية...