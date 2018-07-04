فتح تجريبي لخاصية المشاركات في الملف الشخصي

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4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
765
الإعجابات
1,970
النقاط
151
الجنس
ذكر
#1
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

مرحبا رواد اللمة خبرا يفرح الكثيرين

تم فتح خاصية المشاركات في الملف الشخصي (الحالة الخاصة)

الفتح هو تجريبي فقط و يمكن غلقه اذا لاحظنا استعماله في الدردشة او اهمال المواضيع و التفاعل فيها

لذلك نزولا عند رغبة الأعضاء: مسموح لكل عضو مشاركتين في اليوم الواحد.

يرجى الاستفادة من مشاركات الملف الشخصي في التواصل و نشر الحالة و لما لا في افادة اللمة بمناقشة افكار جديدة ...
يرجى استعمال الردود في معرفة اخبار العضو و تفادي الدردشة العقيمة
نتمنى منكم عدم اهمال النشاط داخل المواضيع و لا تحرمونا من ابداعاتكم بالمواضيع الحصرية...
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#2
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,788
الإعجابات
37,168
النقاط
501
#2
نعم يااخي جميلة جدا وبراي الشخصي يجيب استعمال خاصية مراسلة المخالفين
هكذا احسن باش نضبطوا الحالة هذي
 
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,436
الإعجابات
3,275
النقاط
1,001
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#4
فتح مبارك وان شاء الله الجميع يلتزم بقوانين وشروط المنتدى وان لا يساء استخدام هذه الخاصية حتى لا نجبر على ايقافها.
 
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