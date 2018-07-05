كم ستتحمل الكنة منكم يا أهل الزوج؟

أسعد الله صباحكم بكل خير

وددت أن أتطرق لهذا الموضوع لأنه بصراحة المشكل الذي يؤرق غالبية الزوجات، فعلا أهل الزوج صاروا عقبة في سعادة الزوجين في بلادنا،لماذا كل هذا الحقد على زوجة الابن ،أليست مخلوقا مثلكم ومثل بناتكم؟ أصبحت الأم تعادي ابنها بمجرد أن يتزوج و يحضر فردا جديدا للأسرة.التجارب والقصص عديدة في المجتمع لا أستطيع عدها ولا حصرها، أرجو المشاركة في الموضوع هل أنتم مرتاحون من هذه الناحية هل واجهتكم صعوبات، وكيف استطعتم التأقلم أو التخلص منها؟