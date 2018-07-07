دعوة شوق

همسة نجاح

همسة نجاح

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
22 جانفي 2017
المشاركات
151
الإعجابات
258
النقاط
13
العمر
21
الإقامة
ورقلة الجزائر
الجنس
أنثى
#1

دعوة شوق

بعد طول انتظار مثل سحاب مر
كنمسيم صيف من بعد ضحر عبر
بتجاهل قتل ضجر وابتسم للبشر
ببراعةٍ اخلف الوعد المبرم والمنتظر
وافضت الكاس اخر قطرة من المطر
دعوة شوق المتالم لرب سماء رفعت
وبعد طول شجار بدعوة شوق حسمت
دعت عنه بشوقا لا الانس ولاجن تذوقت
شوقا يصرخ من رحم الفؤاد وشرياين تمزقت
فياتي بعد ظمأ ليرتوي وكل المياه انسكبت
بعد دعوة شوقا قالت الودع فقال الى القاء
قالت لقائنا امام الله فلا تامل ولا تنتظر ولتمر





 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
833
الإعجابات
2,131
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
تم الاعتماد
نعتذر عن الاطالة للموافقة على الموضوع
في حال تأخرت مواضيعكم في النشر يمكنكم مراسلة المشرف المسؤول على الركن
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top