

دعوة شوق



بعد طول انتظار مثل سحاب مر

كنمسيم صيف من بعد ضحر عبر

بتجاهل قتل ضجر وابتسم للبشر

ببراعةٍ اخلف الوعد المبرم والمنتظر

وافضت الكاس اخر قطرة من المطر

دعوة شوق المتالم لرب سماء رفعت

وبعد طول شجار بدعوة شوق حسمت

دعت عنه بشوقا لا الانس ولاجن تذوقت

شوقا يصرخ من رحم الفؤاد وشرياين تمزقت

فياتي بعد ظمأ ليرتوي وكل المياه انسكبت

بعد دعوة شوقا قالت الودع فقال الى القاء

قالت لقائنا امام الله فلا تامل ولا تنتظر ولتمر











​