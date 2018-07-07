عرض بيع بيع 400 اورو بايسيرا مقابل223دج فقط

بيانات المعاملة المالية
البائع
amiro7
المبلغ
400 ( EUR )
سعر البيع
223 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
A

amiro7

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
357
الإعجابات
25
النقاط
7
العمر
24
الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#1
بســـــــــم الله الرحــــــمان الـــــرحــــيـــــــم
السلام عليكم...متوفر 400 أورو بايسرا مقابل CCP ...أقل مبلغ للحجز 10 أورو... 1اورو مقابل 223دج فقط ...كامل المبلغ مقابل 222دج
العمولة لاتوجد...
هام:
تبادل المعلومات يكون عبر الاشراف ...بعد الحجز إنتظر التأكيد من عندي تم أكد الحجز لكي أرسل لك معلومات الدفع عبر المشرف
بعد الدفع يرسل الوصل و يكتب عليه بالقلم : اسم عضوية البائع + اسم عضوية المشتري + اسم المنتدى (منتدى اللمة الجزائرية)
الاثبات في المرفقات
المصدر : تحويل من صديق
ملاحظة :يرجى من المشتري كتابة المعلومات المطلوبة على الوصل وذلك لضمان السير الجيد لعملية الشراء...شكرا
الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد او بعد منتصف الليل (التحقق بعد تحديث الموقع اذا تعذر التحقق من مركز البريد )
 

المرفقات

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    P2.JPG
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Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
3,440
الإعجابات
2,585
النقاط
1,001
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
A

amiro7

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
357
الإعجابات
25
النقاط
7
العمر
24
الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#3
قال Fethi.dz:
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
إضغط للتوسيع...
شكرا على الموافقة
 
A

amiro7

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#5
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
357
الإعجابات
25
النقاط
7
العمر
24
الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#5
قال mouissat:
احجزلي كامل المبلغ من فضلك شكرا
إضغط للتوسيع...
تم الحجز لك اخي الكريم كامل المبلغ مقابل88800 دج الرجاء منك تاكيد الحجز وشكرا كي ارسل معلومات الدفع
 
A

amiro7

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#7
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
357
الإعجابات
25
النقاط
7
العمر
24
الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#7
قال mouissat:
شكرا جزيلا اخي الكريم غدا سوف ادفع لك المبلغ
إضغط للتوسيع...
ان شاء الله اخي الكريم ...سيتم ارسال معلومات الدفع عبر الاشراف
 
A

amiro7

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#8
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
357
الإعجابات
25
النقاط
7
العمر
24
الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#8
قال mouissat:
شكرا جزيلا اخي الكريم غدا سوف ادفع لك المبلغ
إضغط للتوسيع...
تم اضافتك في المحادثة التي تحتوي على معلومات الدفع اخي الكريم...بالتوفيق
 
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