هام:

تبادل المعلومات يكون عبر الاشراف ...بعد الحجز إنتظر التأكيد من عندي تم أكد الحجز لكي أرسل لك معلومات الدفع عبر المشرف

بعد الدفع يرسل الوصل و يكتب عليه بالقلم : اسم عضوية البائع + اسم عضوية المشتري + اسم المنتدى (منتدى اللمة الجزائرية)

ملاحظة :يرجى من المشتري كتابة المعلومات المطلوبة على الوصل وذلك لضمان السير الجيد لعملية الشراء...شكرا