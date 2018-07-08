صفقة القرن ؟! وماردة فعل العالم منها ؟

كسر دونالد ترامب تقاليد السياسة الأمريكية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وأعلن اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتزامه نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس وما هاته اولى مراحل صفقة القرن المزعومة التي يقال انها ستحقق السلام و ضمن هاته المضاربات و بشكلٍ مُعلَن، والسعودية ومصر تعلنان أنهما ليستا طرفاً في الصراع مع إسرائيل بشكلٍ واضحٍ وجلّي، بل تعلنان اعترافهما الضمني بالدولة الإسرائيلية. بمقابل ذلك لازالت بعض الدول المُطبّعة صراحةً أو ضمناً مع إسرائيل مُتردّدة في قبول المشروع الجديد كالأردن وقطر اللتين لا يبدو أنهما راضيتان تماماً عن سَيْر الأحداث وعن مُجمَل المخططات التي يُراد التأسيس لها في الخريطة الجديدة. ففلسطين كلها اليوم منتفضة ضد صفقتهم الملعونة في سلب الارض وطردهم منها لكن السؤال المطروح فعلا اين العرب من هذا ؟!