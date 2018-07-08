عرض بيع بيع 200 اورو بايسرا مقابل 223دج

بيانات المعاملة المالية
البائع
amiro7
المبلغ
200 ( EUR )
سعر البيع
223 ( DZD ), ثابت
البنك الإلكتروني
بايسيرا - Paysera
A

amiro7

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#1
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
369
الإعجابات
28
النقاط
7
العمر
24
الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#1
بســـــــــم الله الرحــــــمان الـــــرحــــيـــــــم
السلام عليكم...متوفر 200 أورو بايسرا مقابل CCP ...أقل مبلغ للحجز 10 أورو... 1اورو مقابل 223دج فقط ...كامل المبلغ مقابل 222دج
العمولة لاتوجد...
هام:
تبادل المعلومات يكون عبر الاشراف ...بعد الحجز إنتظر التأكيد من عندي تم أكد الحجز لكي أرسل لك معلومات الدفع عبر المشرف
بعد الدفع يرسل الوصل و يكتب عليه بالقلم : اسم عضوية البائع + اسم عضوية المشتري + اسم المنتدى (منتدى اللمة الجزائرية)
الاثبات في المرفقات
المصدر : تحويل من صديق
ملاحظة :يرجى من المشتري كتابة المعلومات المطلوبة على الوصل وذلك لضمان السير الجيد لعملية الشراء...شكرا
الدفع يكون بعد التحقق من مركز البريد او بعد منتصف الليل (التحقق بعد تحديث الموقع اذا تعذر التحقق من مركز البريد )
 

المرفقات

  • P3.JPG
    P3.JPG
    148.6 KB المشاهدات: 1
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
789
الإعجابات
2,062
النقاط
151
الجنس
ذكر
#2
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
 
A

amiro7

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#3
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
369
الإعجابات
28
النقاط
7
العمر
24
الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#3
قال 4algeria.com:
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى : @4algeria.com

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع
بيع موفق
إضغط للتوسيع...
شكرا على الموافقة
 
W

waliddz16

:: عضو منتسِب ::
#8
إنضم
23 جانفي 2018
المشاركات
13
الإعجابات
3
النقاط
3
العمر
32
الإقامة
alger
#8
الدفع غدا ان شاء الله ارسل لي معلومات ccp
قال amiro7:
تم الحجز لك اخي الكريم 50 اورو مقابل11150دج الرجاء تاكيد الحجز وشكرا لارسال معلومات الدفع
إضغط للتوسيع...
 
A

amiro7

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
#12
إنضم
16 ماي 2017
المشاركات
369
الإعجابات
28
النقاط
7
العمر
24
الإقامة
Sebaa
الجنس
ذكر
#12
على بركة الله المبلغ المتبقي 100 أورو
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top