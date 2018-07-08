السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باسم الله الرحمن الرحيم





متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع

سعر الدولار = 185دج (ثابت)



أقل مبلغ للحجز = 50دولار



العمولة على الشاري / عمولة بيتكوين ثابثة 0.0005 BTC /



يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد

(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)



المصدر أعمال

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