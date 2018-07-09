mohammed tlm
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السلام عليكم وبحمة الله وبركاته1.تمهيد
مرحبا بكم رواد اللمة الجزائرية
مرحبا بكم رواد اللمة الجزائرية
في هذا الشرح سنتطرق لطريقة الاشتراك و تفعيل خدمة "بريدي موب - BaridiMob" ، حيث سأشارككم تجربتي كلها عبر هذا الموضوع.
2.تعريف خدمة "بريدي موب - BaridiMob"
هي خدمة تتيح لك التحكم في معاملاتك المالية و بطاقة الذهبية المتصلة مع حسابك البريدي CCP .
3.مستلزمات الاشتراك:
التحكم في الحساب يكون عبر تطبيق BaridiMob للهاتف، و تحتاج الى:
- هاتف او لوح ذكي. نوع النظام [ Android ]
- خدمة انترنت. [ حتى تتمكن من دخول للتطبيق ]
- بطاقة الذهبية.
- الاشتراك في خدمة "BaridiMob"
شرح الاشتراك في خدمة "BaridiMob"*ملاحظة: اذا لم يصل الكود في 15دقيقة، اعد طلب كود جديد. بالضغط على SMS non reçu, envoyer de nouneau
1- ادخل على Poste.dz و ابحث عن الخدمة
او اضغط هنا >BaridiMob<
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
2- تظهر لك الواجهة التالية تقوم بـ :
*(1) أكتب أرقام بطاقة الذهبية الـ16
*(2) ادخل اكود الكابتشا ...
*(3) إضغط على > Valider <
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
3- وصول كود تفعيل على رقم الهاتف :
* انا في حالتي وصلني الكود في حوالي 5 دقائق.
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
4- ادخال الكود - تظهر لك الواجهة التالية تقوم بـ :
*(4) أدخل الكود الذي وصلك في الهاتف.
*(5) إضغط على > Valider <
1- ادخل على Poste.dz و ابحث عن الخدمة
او اضغط هنا >BaridiMob<
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
2- تظهر لك الواجهة التالية تقوم بـ :
*(1) أكتب أرقام بطاقة الذهبية الـ16
*(2) ادخل اكود الكابتشا ...
*(3) إضغط على > Valider <
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
3- وصول كود تفعيل على رقم الهاتف :
* انا في حالتي وصلني الكود في حوالي 5 دقائق.
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
4- ادخال الكود - تظهر لك الواجهة التالية تقوم بـ :
*(4) أدخل الكود الذي وصلك في الهاتف.
*(5) إضغط على > Valider <
*ملاحظة: مشكل عدم وصول الكود يواجهها كثيرا اصحاب الارقام موبيليس و جازي.
* يفضل ان تكون بطاقة الذهبية متصلة برقم اوريدو لأنه الاحسن بدون منازع حاليا.
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-*ملاحظة: اذا لم تصلك الرسالة ذا يعني أن الخدمة لازالت غير مفعلة.
5- تأكيد الطلب - تقوم بـ :
*(6) إقرأ شروط الإستخدام.
*(7) إضغط على > Valider <
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
6- الخدمة قيد التفعيل - الرسالة1 :
*الان ما عليك الا الانتظار لبعض الوقت لحين وصول رسالة في الهاتف تفيد انه تم تفعيل الاشتراك
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
7- الخدمة قيد التفعيل - الرسالة2:
*الان ما عليك الا الانتظار لبعض الوقت لحين وصول رسالة في الهاتف تفيد انه تم تفعيل الاشتراك
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
8- مبروووك تم تفعيل الخدمة
*بعد تقريب ساعة او اقل وصلت هذه الرسالة على الهاتف تفيد انه تم تفعيل الاشتراك في الخدمة
5- تأكيد الطلب - تقوم بـ :
*(6) إقرأ شروط الإستخدام.
*(7) إضغط على > Valider <
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
6- الخدمة قيد التفعيل - الرسالة1 :
*الان ما عليك الا الانتظار لبعض الوقت لحين وصول رسالة في الهاتف تفيد انه تم تفعيل الاشتراك
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
7- الخدمة قيد التفعيل - الرسالة2:
*الان ما عليك الا الانتظار لبعض الوقت لحين وصول رسالة في الهاتف تفيد انه تم تفعيل الاشتراك
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
8- مبروووك تم تفعيل الخدمة
*بعد تقريب ساعة او اقل وصلت هذه الرسالة على الهاتف تفيد انه تم تفعيل الاشتراك في الخدمة
يتبع ...
في الشرح القادم سنشرح لكم طريقة اسخدام تطبيق بريدي موب كاملا
في الشرح القادم سنشرح لكم طريقة اسخدام تطبيق بريدي موب كاملا