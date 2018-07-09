السلام عليكم وبحمة الله وبركاته

مرحبا بكم رواد اللمة الجزائرية​

التحكم في الحساب يكون عبر تطبيق BaridiMob للهاتف، و تحتاج الى:

*(4) أدخل الكود الذي وصلك في الهاتف. *(5) إضغط على > Valider <

*(4) أدخل الكود الذي وصلك في الهاتف. *(5) إضغط على > Valider <

* انا في حالتي وصلني الكود في حوالي 5 دقائق.

* انا في حالتي وصلني الكود في حوالي 5 دقائق.

*ملاحظة: اذا لم يصل الكود في 15دقيقة، اعد طلب كود جديد. بالضغط على SMS non reçu, envoyer de nouneau

*ملاحظة: مشكل عدم وصول الكود يواجهها كثيرا اصحاب الارقام موبيليس و جازي.

* يفضل ان تكون بطاقة الذهبية متصلة برقم اوريدو لأنه الاحسن بدون منازع حاليا.

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5- تأكيد الطلب - تقوم بـ :

*(6) إقرأ شروط الإستخدام.

*(7) إضغط على > Valider <

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6- الخدمة قيد التفعيل - الرسالة1 :

*الان ما عليك الا الانتظار لبعض الوقت لحين وصول رسالة في الهاتف تفيد انه تم تفعيل الاشتراك

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7- الخدمة قيد التفعيل - الرسالة2:

*الان ما عليك الا الانتظار لبعض الوقت لحين وصول رسالة في الهاتف تفيد انه تم تفعيل الاشتراك

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8- مبروووك تم تفعيل الخدمة