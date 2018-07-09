شرح شرح طريقة الاشتراك في خدمة "BaridiMob" لبريد الجزائر Algerie Poste

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mohammed tlm

:: عضو منتسِب ::
#1
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10 سبتمبر 2015
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السلام عليكم وبحمة الله وبركاته
مرحبا بكم رواد اللمة الجزائرية​
1.تمهيد
في هذا الشرح سنتطرق لطريقة الاشتراك و تفعيل خدمة "بريدي موب - BaridiMob" ، حيث سأشارككم تجربتي كلها عبر هذا الموضوع.

2.تعريف خدمة "بريدي موب - BaridiMob"
هي خدمة تتيح لك التحكم في معاملاتك المالية و بطاقة الذهبية المتصلة مع حسابك البريدي CCP .

3.مستلزمات الاشتراك:
التحكم في الحساب يكون عبر تطبيق BaridiMob للهاتف، و تحتاج الى:
  • هاتف او لوح ذكي. نوع النظام [ Android ]
  • خدمة انترنت. [ حتى تتمكن من دخول للتطبيق ]
  • بطاقة الذهبية.
  • الاشتراك في خدمة "BaridiMob"
شرح الاشتراك في خدمة "BaridiMob"
1- ادخل على Poste.dz و ابحث عن الخدمة
او اضغط هنا >BaridiMob<
01.png
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
2- تظهر لك الواجهة التالية تقوم بـ :
*(1) أكتب أرقام بطاقة الذهبية الـ16
*(2) ادخل اكود الكابتشا ...
*(3) إضغط على > Valider <

02.png
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
3- وصول كود تفعيل على رقم الهاتف :
* انا في حالتي وصلني الكود في حوالي 5 دقائق.

03.png
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
4- ادخال الكود - تظهر لك الواجهة التالية تقوم بـ :
*(4) أدخل الكود الذي وصلك في الهاتف.
*(5) إضغط على > Valider <

03-1.png
*ملاحظة: اذا لم يصل الكود في 15دقيقة، اعد طلب كود جديد. بالضغط على SMS non reçu, envoyer de nouneau
*ملاحظة: مشكل عدم وصول الكود يواجهها كثيرا اصحاب الارقام موبيليس و جازي.
* يفضل ان تكون بطاقة الذهبية متصلة برقم اوريدو لأنه الاحسن بدون منازع حاليا.
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
5- تأكيد الطلب - تقوم بـ :
*(6) إقرأ شروط الإستخدام.
*(7) إضغط على > Valider <

04.png
-*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*-
6- الخدمة قيد التفعيل - الرسالة1 :
*الان ما عليك الا الانتظار لبعض الوقت لحين وصول رسالة في الهاتف تفيد انه تم تفعيل الاشتراك

05.png
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7- الخدمة قيد التفعيل - الرسالة2:
*الان ما عليك الا الانتظار لبعض الوقت لحين وصول رسالة في الهاتف تفيد انه تم تفعيل الاشتراك


06.png
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8- مبروووك تم تفعيل الخدمة
*بعد تقريب ساعة او اقل وصلت هذه الرسالة على الهاتف تفيد انه تم تفعيل الاشتراك في الخدمة

07.png
*ملاحظة: اذا لم تصلك الرسالة ذا يعني أن الخدمة لازالت غير مفعلة.
يتبع ...
في الشرح القادم سنشرح لكم طريقة اسخدام تطبيق بريدي موب كاملا

 
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