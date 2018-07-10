تسجيلات الماستر

انا طالبة سنة ثالثة بيولوجيا عندي خطأ في شهادة النجاح المؤقتة ليسانس في لقبي في حرف واحد بالفرنسي بدلوه رحت عند الشاف ديبارتومون تاعنا قالي ماشي بروبلام تاعي ومحبش حتا يفهمني ولا يوريلي كيفاه ندير خفت نسجل باللقب غالط لي عندو معلومة يقلي قبل مايفوت التسجيل واش لازم ندير ولا وين نروح مع العلم الوثائق كامل لي هزيمتهم مع الديبلوم فيهم نفس الخطأ في اللقب وشكرا