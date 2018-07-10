مسابقات رائعة

انثى مقهورة

انثى مقهورة

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
2 جويلية 2018
المشاركات
12
الإعجابات
14
النقاط
3
العمر
13
الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بسم الله نبدأ مشوارنا ..
مسابقة رائعة .. فنحن الآلان في فترة الإجازة الصيفية ..
والاستراحات والجمعات بالهبل ..
فجيتكم اليوم بمسابقات تضفي جو رائع من البهجة والمتعة والفائدة والمرح ..
فكرة المسابقة : عبارة عن مجموعة من الأسئلة تطرح على المتسابقة ، تقوم المتسابقة بالاجابة على السؤال وهيك الي بعدها بتسال
 
مناجاتي لسجادتي

مناجاتي لسجادتي

:: عضو مُشارك ::
#3
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
220
الإعجابات
516
النقاط
21
العمر
13
الإقامة
القرية الحزينة
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم
فكرة رائعة يعطيك الصحة خيتوو
الحكمة التي اؤمن بها هي :
مصائب قوم عند قوم فوائد

من هو قدوتك في الحياة؟
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,861
الإعجابات
2,963
النقاط
871
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#4
فكرة جميلة
فى المتابعة حبيبتي
حكمة اومن بها
:coffee:الطيبة ليست ذكاء وانما نعمة فقدها الاغبياء:coffee:
 
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