مسابقات رائعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

بسم الله نبدأ مشوارنا ..

مسابقة رائعة .. فنحن الآلان في فترة الإجازة الصيفية ..

والاستراحات والجمعات بالهبل ..

فجيتكم اليوم بمسابقات تضفي جو رائع من البهجة والمتعة والفائدة والمرح ..

فكرة المسابقة : عبارة عن مجموعة من الأسئلة تطرح على المتسابقة ، تقوم المتسابقة بالاجابة على السؤال وهيك الي بعدها بتسال