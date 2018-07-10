عاااجر ـ محرز يمضي للمان سيتي

الامين محمد
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قبل قليل أمضى النجم رياض محرز لصالح مان سيتي
قادما إليه من الليستر سيتي بعد مفاوضات مرطووونية
امتدت لقرابة السنة و برغبة من المدرب غوارديولا و بإعاز منه
مدة العقد خمس سنوات مقابل 60 مليون يورو
المصدر الصفحة الرسمية للإعلامي حفيظ دراجي
قادما إليه من الليستر سيتي بعد مفاوضات مرطووونية
امتدت لقرابة السنة و برغبة من المدرب غوارديولا و بإعاز منه
مدة العقد خمس سنوات مقابل 60 مليون يورو
المصدر الصفحة الرسمية للإعلامي حفيظ دراجي