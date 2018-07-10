عاااجر ـ محرز يمضي للمان سيتي

قبل قليل أمضى النجم رياض محرز لصالح مان سيتي

قادما إليه من الليستر سيتي بعد مفاوضات مرطووونية

امتدت لقرابة السنة و برغبة من المدرب غوارديولا و بإعاز منه

مدة العقد خمس سنوات مقابل 60 مليون يورو