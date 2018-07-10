عاااجر ـ محرز يمضي للمان سيتي

الامين محمد

الامين محمد

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#1
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#1
قبل قليل أمضى النجم رياض محرز لصالح مان سيتي
قادما إليه من الليستر سيتي بعد مفاوضات مرطووونية
امتدت لقرابة السنة و برغبة من المدرب غوارديولا و بإعاز منه
مدة العقد خمس سنوات مقابل 60 مليون يورو

المصدر الصفحة الرسمية للإعلامي حفيظ دراجي
 
الامين محمد

الامين محمد

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#5
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الجزائر الحبيبة
#5
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

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#6
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#6
ايا الحمد الله
ممكن اننا سنشهد تفجر للطاقاتة الكامنة
و نستمتع بفنياته الجملة
الشعب الجزائري الأن ينزع الاعجاب من صفحات ليستر سيتي و يحولها الى مانسيشتر سيتي هههه
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

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#8
إنضم
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17,215
الإعجابات
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النقاط
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بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#8
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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#9
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
8,957
الإعجابات
19,586
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#9
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