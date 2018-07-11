yacine29
:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم اخوتي
انا قمت بفتح حساب في سكريل وقمت بشحنه وتأكيد هويتي والان بقي لي ان أأكد عنواني والمشكلة اني لاأملك حسابا بنكيا و فواتير الكهرباء والماء باسم والدي ارجوكم افيدوني كيف ااكد عنواني
انا قمت بفتح حساب في سكريل وقمت بشحنه وتأكيد هويتي والان بقي لي ان أأكد عنواني والمشكلة اني لاأملك حسابا بنكيا و فواتير الكهرباء والماء باسم والدي ارجوكم افيدوني كيف ااكد عنواني