مساعدة ارجوكم ساعدوني لدي مشكلة في تفعيل بنك skrill

Y

yacine29

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
30 ديسمبر 2016
المشاركات
14
الإعجابات
7
النقاط
3
العمر
26
الإقامة
Mascara
#1
السلام عليكم اخوتي
انا قمت بفتح حساب في سكريل وقمت بشحنه وتأكيد هويتي والان بقي لي ان أأكد عنواني والمشكلة اني لاأملك حسابا بنكيا و فواتير الكهرباء والماء باسم والدي ارجوكم افيدوني كيف ااكد عنواني
 
Fethi.dz

Fethi.dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
إنضم
7 أوت 2006
المشاركات
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النقاط
1,001
الإقامة
سكيكدة
الجنس
ذكر
#2
وعليكم السلام

استخرج من البلدية شهادة اقامة (Résidence) باللغة الفرنسية.

ارفعها لهم وان شاء الله تقبل.
 
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kacimo samy

kacimo samy

:: عضو منتسِب ::
#3
إنضم
12 ماي 2018
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الإعجابات
87
النقاط
3
الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
#3
السلام عليكم
كيف اكدت الهوية ؟؟
و اما بالنسبة للاقامة ارسل لهم فاتورة الهاتف و يقبلونها حتى لو كانت للوالد
المهم هل استعملت الهاتف ؟؟ و وكيف التقطت الصور ؟؟
 
4algeria.com

4algeria.com

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#4
إنضم
25 أفريل 2018
المشاركات
830
الإعجابات
2,126
النقاط
151
الجنس
ذكر
#4
اذا لم تنجح معك الحلول السابقة
استخرج فاتورة بطاقة سيم اوريدو مثلا و يكون فيها عنوانك و ارفعها
او جرب بطاقة الاقامة
 
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