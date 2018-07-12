♥ عالم الطفوله ♥

يعاني العديد من الأهالي من السمنة المفرطة لدى أبناءهم، واليوم نتعرف على أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك والسبل إلى علاج السمنة المفرطة لدى الأطفال.
بالنسبة لأسباب الإصابة بالسمنة عند الأطفال فهي:
• عدم اهتمام الوالدين بالناحية الغذائية لأطفالهم و عدم وضع ضوابط لنوع و كمية الغذاء المقدم لهم .
• عدم تشجيع الوالدين على ممارسة الرياضة سواء في المدارس أو النوادي ، وتركهم يجلسون ساعات طويلة .
• تناول المشروبات الغازية والحلويات والأطعمة الدسمة بكثرة, خصوصا في المدرسة و الإجازات .
• الاعتماد على الوجبات السريعة كالبورجر وغيرها في وجبة العشاء .
• الاستعداد الوراثي وهو عامل مهم جدا .
بالمقابل هناك خطوات مهمة لتجنب السمنة لدى الأطفال تتمثل بـــ:
• تهيئة الأم أسلوب حياة للطفل يتسم بالنشاط و الحركة بدلا من الكسل و الخمول مثل : اللعب معا في البيت أو الحديقة و غير ذلك من الأنشطة المحببة لدى أطفالها .
• تجنب الاعتقاد الخاطئ لدى كثير من الأمهات بأنهن كلما أطعمن أطفالهن أكثر أصبحوا أكثر صحة.
• مراعاة الأم لطريقة الطهي و لنوع و كمية الأطعمة المقدمة للطفل. فجب الابتعاد عن تناول الأطعمة غير الصحية مثل الشبس و البورجر .
• عدم السماح للطفل بتناول البسكويت والشوكولاتة بين الوجبات الرئيسة و استبدالها بالفاكهة خصوصا في فترة ما بعد الظهر أو الفترة التي يتواجد فيها بالمدرسة .
• أن تتبع العائلة ككل أسلوب الحياة الصحي بحيث تشارك الطفل الرياضة وتتناول نفس الطعام كنوع من التشجيع و حماية الطفل من المشاعر السلبية.