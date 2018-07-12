حكم استعمال الرموش الصناعية عند الزوج للزينة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته



السؤال:



أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة. الشيخ السائلة أم معاذ من الرياض تقول: ما حكم استعمال الرموش الصناعية للتجمل بها عند الزوج؟



الجواب:





الشيخ: الرموش الصناعية لا تجوز؛ لأنها تشبه الوصل أي وصل شعر الرأس، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، وهذه الرموش إذا كانت مما أتصوره الآن أن يوضع خيوط سوداء كالشعر على الرموش حتى تبدو وكأنها كثيرة تتجمل بها العين فإذا كان هكذا فهي من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته في رأسها، أما إذا كانت الرموش بمعنى تلوين الشعر شعر الأجفان فإنه ليس بحرام. نعم.







في امان الله وحفظه ورعايته 🌷

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