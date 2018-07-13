اهلا بي عندكم هل من مرحب

السلام عليكم جميعا جمعة طيبة للجميع

أتمنى أن يكون الجميع بخير مبارك عودت اللمة واعتذرعلى التأخر في التواصل معكك لظروف قاهرة جدا أردت بهذا الموضوع أن أقوم بتوضيح الأمور

بعد انقطاع اللمة كما تعلمون وتعلمون الموضوع الذي كان مم اجل مساعدتي أكمل الاخ ابو ليث والأخ حزن نبلاء اكمال المشوار وفعلا تم جمع مبلغ 8 آلاف دولار وهو ثمن العملية وسافرت للأردن وبقيت على تواصل مع الاخوه وتواصلو مع الطبيب هناك وكانا على علم يكل ما يحدث وزوجه الاخ ابو ليث جزاها الله كل خير لم تتركني في مسيرتي بدعم معنوي كبير المهم وصل الوقت الحاسم واتفقت مع الطبيب وتمت الاجراءات وحدث ما لم ننتظره تعلمون موضوع ضرسي واخبرنكم هناك احتمال ان عظم الفك اصيب كعظم رجلي اجريت عمليتين هنا ويوم سفري كانت خدي متورم وتقيح بفمي الطبيب ارسلني هناك لجراح اسنان حتى نرى الوضع قبل دخولي للعمليه وكانت الكارثه عظم الفك التهب بشكل خطير واصابني التهاب كبير على مستوى عظم الفك السفلي ادخلوني بشكل استعجالي لمستشفى يسمى الجاردنز عانيت فيه لاسبوع وفي رمضان ولا اعرف احد ولا يزورني احدوقوف الاخوه ابو ليث وزوجته وحزن النبلاء كان اشبه بوقوف كل الشعب الجزائري معي وتركوا اشغالهم وامورهم وركزوا على وضعي وكنت مريضه جذا اجريت لي عمليه لعظم الفك وحرق كيميائي للمكان فقد شارفت على الاصابة بسرطان الفك كنت اعلم الاخوه بكل الخطوات وبالفاتورات وأؤكد لكم اي فلس دفعتموه يشهد الله ذهبفي علاجي اي نعم لم اجري عملية رجلي فقد انتهت كل الاموال في علاج فكي من ادويه وعمليه ومستشفى ومعاينات وتحاليل لرجلي وفكي وعدت ارض الوطن ومرضت هنا جدا وبعد فترة كسرت ايضا من كتفي هنا وقعت من الدرج هذا ما منعني من التواصل معكم وكنت انتظر ان يضع اخي ابو ليث موضوع فكل الاوراق لديه

اشكر الاداره التي بالاساس وافقت على الموضوع اسكركم كأعضاء على كل ما فعلتموه من اجلي اشكر الاخوه كلهم وخاصه مريم وصدام وابو ليث وزوجته وحزن نبلاء شكرا لكل من سأل عني

دخولي لأطمئنكم وان سافرت مجددا لإجراء عملية رجلي وعلاج ظهريسوف أعلمكم بكل جديد

شكرا لمل من لم ينسى ليليا مرام واعتذر ممن اسات لهم بكلمة او فعل او تصرف وانا سامحت من أذاني في الخفاء او العلن

شكرا لكم