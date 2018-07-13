اهلا بي عندكم هل من مرحب

ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#1
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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اللمة
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم جميعا جمعة طيبة للجميع
أتمنى أن يكون الجميع بخير مبارك عودت اللمة واعتذرعلى التأخر في التواصل معكك لظروف قاهرة جدا أردت بهذا الموضوع أن أقوم بتوضيح الأمور
بعد انقطاع اللمة كما تعلمون وتعلمون الموضوع الذي كان مم اجل مساعدتي أكمل الاخ ابو ليث والأخ حزن نبلاء اكمال المشوار وفعلا تم جمع مبلغ 8 آلاف دولار وهو ثمن العملية وسافرت للأردن وبقيت على تواصل مع الاخوه وتواصلو مع الطبيب هناك وكانا على علم يكل ما يحدث وزوجه الاخ ابو ليث جزاها الله كل خير لم تتركني في مسيرتي بدعم معنوي كبير المهم وصل الوقت الحاسم واتفقت مع الطبيب وتمت الاجراءات وحدث ما لم ننتظره تعلمون موضوع ضرسي واخبرنكم هناك احتمال ان عظم الفك اصيب كعظم رجلي اجريت عمليتين هنا ويوم سفري كانت خدي متورم وتقيح بفمي الطبيب ارسلني هناك لجراح اسنان حتى نرى الوضع قبل دخولي للعمليه وكانت الكارثه عظم الفك التهب بشكل خطير واصابني التهاب كبير على مستوى عظم الفك السفلي ادخلوني بشكل استعجالي لمستشفى يسمى الجاردنز عانيت فيه لاسبوع وفي رمضان ولا اعرف احد ولا يزورني احدوقوف الاخوه ابو ليث وزوجته وحزن النبلاء كان اشبه بوقوف كل الشعب الجزائري معي وتركوا اشغالهم وامورهم وركزوا على وضعي وكنت مريضه جذا اجريت لي عمليه لعظم الفك وحرق كيميائي للمكان فقد شارفت على الاصابة بسرطان الفك كنت اعلم الاخوه بكل الخطوات وبالفاتورات وأؤكد لكم اي فلس دفعتموه يشهد الله ذهبفي علاجي اي نعم لم اجري عملية رجلي فقد انتهت كل الاموال في علاج فكي من ادويه وعمليه ومستشفى ومعاينات وتحاليل لرجلي وفكي وعدت ارض الوطن ومرضت هنا جدا وبعد فترة كسرت ايضا من كتفي هنا وقعت من الدرج هذا ما منعني من التواصل معكم وكنت انتظر ان يضع اخي ابو ليث موضوع فكل الاوراق لديه
اشكر الاداره التي بالاساس وافقت على الموضوع اسكركم كأعضاء على كل ما فعلتموه من اجلي اشكر الاخوه كلهم وخاصه مريم وصدام وابو ليث وزوجته وحزن نبلاء شكرا لكل من سأل عني
دخولي لأطمئنكم وان سافرت مجددا لإجراء عملية رجلي وعلاج ظهريسوف أعلمكم بكل جديد
شكرا لمل من لم ينسى ليليا مرام واعتذر ممن اسات لهم بكلمة او فعل او تصرف وانا سامحت من أذاني في الخفاء او العلن
شكرا لكم
 
عقــ اللمه ــيد

عقــ اللمه ــيد

:: عميد الأعضاء ::
#2
إنضم
7 ديسمبر 2009
المشاركات
17,229
الإعجابات
1,466
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1,836
الإقامة
بين ثنايا الأرض لا محاله.
الجنس
ذكر
#2
أهلا و سهلا بك من جديد الاخت مرام
اولا نسأل الله لك الشفاء العاجل و ان ان شاء الله هذا حد البأس
و ثانيا ربي يجازي كل من قدم لك يد العون سواء ماديا او معنويا ..الأعضاء لي ذكرتيهم لي وقفوا معاك في محنتك فهذا تسخير من عند الله و مزال كاين الخير في البلاد و العباد.
الواحد يصبر على الابتلاءات و الامتحانات الربانية ..و ان شاء الله تخرجي سالمة غانمة في باقي العمليات و ترجعي لأهلك و أحبابك بألف صحة و عافية.
بالتوفيق أختاه
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#3
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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الإعجابات
22,430
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#3
قال عقــ اللمه ــيد:
أهلا و سهلا بك من جديد الاخت مرام
اولا نسأل الله لك الشفاء العاجل و ان ان شاء الله هذا حد البأس
و ثانيا ربي يجازي كل من قدم لك يد العون سواء ماديا او معنويا ..الأعضاء لي ذكرتيهم لي وقفوا معاك في محنتك فهذا تسخير من عند الله و مزال كاين الخير في البلاد و العباد.
الواحد يصبر على الابتلاءات و الامتحانات الربانية ..و ان شاء الله تخرجي سالمة غانمة في باقي العمليات و ترجعي لأهلك و أحبابك بألف صحة و عافية.
بالتوفيق أختاه
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وعليكم السلام اخي رحبت بك الجنة
شكرا لكم.كلكم واعتذر على ذكر اسماء وترك البعض يشهد الله الجميع مكانتهم عندي سواسية وكاهم وقفو معي معنويا وماديا وقوفهم الكبير وانا في غربة وفي رمضان ولا احد يزورني زوجة الاخ ابو ليث وهو وحزن النبلاء احسستهم معي في الاردن ساعدوني بكل شيء والاخوه من تواصلو معي ايضا وهنا سألتم عن حالي ودعمتموني ودعوتم لي جزاكم الله الجنة فعلا شعبنا اعظم شعب والله بقيت لفتره في بلد اخر ومثل اولاد وبنات بلادي لن اجد في العالم كله حفظكم الله جميعا
آمين اخي الله يشافي كل.مريض ويفرج على كل مكروب ويسعد كل قلب.مهموم ويملأ رحم كل محرومة من الاولاد
شكرا لك وللجميع
 
همس الوُرود

همس الوُرود

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
منتدى هذه مشكلتي
طاقم المشرفات
#4
إنضم
29 ماي 2011
المشاركات
15,211
الإعجابات
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النقاط
1,276
الإقامة
جزر القمر
الجنس
أنثى
#4
السلام عليكم
من الظاهر والمعلوم انك عانيت معاناة لا تصفها الكلمات حتى
بارك الله في كل الاخوة اللذين ساعدوك يلقاوها فالجنة إن شاء الله
وربي يعينك حبيبتي على تحمل كل هاته الآلام تذكري دوما ان آلامك تزيح الذنوب
بالتوفيق ليليا
 
hakim story

hakim story

:: مشرف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المشرفين
#5
إنضم
10 أوت 2013
المشاركات
8,847
الإعجابات
34,930
النقاط
701
#5
اهلا بالغالية بنت الغوالي.. والله تحيرنا عليك والاخوة مكانش الي بردلنا قلوبنا بخبر عنك مهم حمد لله لي شفنا اسمك في اللمة وربي يشافيك واسمحيلنا حتى انت الله يفك عليك البلاء ويرفعوا عليك يارب
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#6
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
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22,430
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#6
قال همس الوُرود:
السلام عليكم
من الظاهر والمعلوم انك عانيت معاناة لا تصفها الكلمات حتى
بارك الله في كل الاخوة اللذين ساعدوك يلقاوها فالجنة إن شاء الله
وربي يعينك حبيبتي على تحمل كل هاته الآلام تذكري دوما ان آلامك تزيح الذنوب
بالتوفيق ليليا
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السلام عليكم اختي
رحبت بك الجنة شكرا لك
الحمد لله أمر الله ارضى به شئن أم أبيت الحمد لله
الحمد لله وهذا آملي تكون الاوجاع إزالة للذنوب الله يغفرلنا جميعا
شكرا لك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: عضو شرفي ::
#7
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
7,678
الإعجابات
22,430
النقاط
951
الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
#7
قال hakim story:
اهلا بالغالية بنت الغوالي.. والله تحيرنا عليك والاخوة مكانش الي بردلنا قلوبنا بخبر عنك مهم حمد لله لي شفنا اسمك في اللمة وربي يشافيك واسمحيلنا حتى انت الله يفك عليك البلاء ويرفعوا عليك يارب
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السلام عليكم خويا حكيم يومك طيب رحبت بك الجنة
الله يغليك بين الناس ويرفع شانك أكثر وأكثر
الله غالب كانت عندي ظروف ومازالت لكن حبيت ندخل نطمنكم ونشرح اللي صار
انتوما اسمحولي خويا حكيم ربي يحفظك ويجازيك يا رب. شكرا
 
missing heart

missing heart

:: عضو بارز ::
#8
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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18,500
النقاط
756
الجنس
أنثى
#8
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا والف مرحبا
طهورة ان شاء الله
شفاك الله وعافاك وبارك الله في الاخوة الدين ساعدوك وجزاهم كل خير
ان شاء الله كل مرة للافضل والتحسن
وفقك الرحمن بما تحبين فيما يحب ويرضى لك
ارجو تقبل مروري
تحياتي احترامي وتقديري
في امان الله وحفظه
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#9
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,819
الإعجابات
2,914
النقاط
871
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#9
اهلا بعودتك عزيزتي وان شاء الله المرة الجاية كي ترجعي تكوني درتي العملية المتبقية بنجاح
دعواتي لك بالشفاء العاجل والتوفيق من عند الله
وربي يحفظ الاخوة الى ساندوك ماديا ومعنويا وان شاء الله في ميزان حسناتهم
وان شاء الله ربي يوقفلك ناس الخير ديما معاك حبيبتي
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