مشاركتي فى فعالية صيفنا ابداع ......لمن تعاني من المسام الواسع

Queen Fati

Queen Fati

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#1
بسم الله والصلاو والسلام على رسول الله اما بعد
مساؤكن فل وعبق يمتزج مع نسيم الموج العليل
اينما كنتن حيث وجدتن ومن حيث تواصلتن
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طبعا كما هو معروف المعانات والتعب الذي تحصله البشرة خلال ايام الدراسة والعمل
وبالتالي لبد ان نغتنم فصل الصيف لانقطاعنا عن الخروج المحتم
وبما اننا فى فترة مناسبات اعراس ونزهات لبد ان تكون اطلالتك ابهى واجمل فلا يوجد :LOL::giggle::unsure:لمبرر للتكاسل
(y)ابتعدي عن كل مشروب غامف كالقهوة و الشاي(y)
(y)عوضى بمغلى النعنع والعصائر الطبيعية(y)
(y)تناولي العديد من الفواكه والكثير(y)
والتي لا تتحسسين منها فلتجعلى معظم الثمرة لغذائك وربعها لوجهك
لتتركيه يجف ثم يغسل بماء فاتر
(y)اشربي مالا يقل عن 2 لتر ماء يوميا(y)
صدقيني ستلاحظين ذلك التغير للاحسن والراحة التي ستشعرين بها
66.jpg
بعدما شاركتن فراشاتي بتجربتي الخاصة سانتقل الى الموضوع الذي يشغل العديد من الاخوات وخاصة ذوات البشرة الدهنية وهو
:sleep:المسام الواسع:sleep:
لتخفيف ذلك المسام المزعج
قومي بمزج نصف ليمونة صغيرة مع بياض حبة بيض
طبقى المزيج للحصول فى الاخير على قناع
واغسليه بعد ان يجف
ثم
تكوني قد جمدتي ماء الورد على شكل مكعبات تلك التي نجدها فى الثلاجة
خذي مكعب واحد واحتفظي بالبقية الى مرة اخري
ثم مرريه على وجهك وذلك بعد تطبيق الخطوات السابقة للحصول على نتيجة افضل
كرري العملية كل اسبوع مرتين وستلاحظين الفرق
بالتوفيق للجميع
 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,823
الإعجابات
2,917
النقاط
871
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#2
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