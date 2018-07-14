خطوات بسيطة لتعليم ولدك الرسم

الرسم هو وسيلة التعبير عند الأطفال واللعب عندهم

لما ترى رسوماتهم تظن أنها خربشات لا معنى لها ولا فائدة منها لكن في الحقيقة هي عندهم لها عدة معاني

وتجدهم يحبون توصيل أفكارهم لكم ولغيرهم برسوماتهم البسيطة

عندك إبنك أو إبنتك أو أخوك أو أختك صغار يحبو يخربشو ويرسمو

اهتم بهم ودعمهم لتطوير مواهبهم

ولازم نحتارمو واش يرسمو ومنعلقوش عليهم أو نضحكو عليهم

لأننا راح نقتل موهبة ربما ما زالها بذرة صغيرة تحتاج لدعمنا لتنمو بداخله وتولد تلك الموهبة... نعم موهبة الرسم

فالأطفال هم روح الحياة وعطرها وابتسامتهم البريئة التي تنبع من نبع صافي كله أمل وحياة

هم قرّة أعيننا... ونور حياتنا... هم شعاع الأمل الذي يضيء أيامنا...

أيها الآباء والأمهات أضع بين أيديكم خطوات بسيطة لتعليم أطفالكم الرسم

خطوات رسم أرنب :

خطوات رسم قلعة صغيرة :

خطوات رسم بطة :

خطوات رسم طفل صغير :

خطوات رسم سمكة :

خطوات رسم حلزون :

خطوات رسم قطة :

يتبع....