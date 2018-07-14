خطوات بسيطة لتعليم ولدك الرسم

وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
23 فيفري 2014
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غليزان
#1




الرسم هو وسيلة التعبير عند الأطفال واللعب عندهم
لما ترى رسوماتهم تظن أنها خربشات لا معنى لها ولا فائدة منها لكن في الحقيقة هي عندهم لها عدة معاني
وتجدهم يحبون توصيل أفكارهم لكم ولغيرهم برسوماتهم البسيطة
عندك إبنك أو إبنتك أو أخوك أو أختك صغار يحبو يخربشو ويرسمو
اهتم بهم ودعمهم لتطوير مواهبهم
ولازم نحتارمو واش يرسمو ومنعلقوش عليهم أو نضحكو عليهم
لأننا راح نقتل موهبة ربما ما زالها بذرة صغيرة تحتاج لدعمنا لتنمو بداخله وتولد تلك الموهبة... نعم موهبة الرسم
فالأطفال هم روح الحياة وعطرها وابتسامتهم البريئة التي تنبع من نبع صافي كله أمل وحياة
هم قرّة أعيننا... ونور حياتنا... هم شعاع الأمل الذي يضيء أيامنا...




أيها الآباء والأمهات أضع بين أيديكم خطوات بسيطة لتعليم أطفالكم الرسم







خطوات رسم أرنب :






خطوات رسم قلعة صغيرة :






خطوات رسم بطة :







خطوات رسم طفل صغير :





خطوات رسم سمكة :








خطوات رسم حلزون :





خطوات رسم قطة :








يتبع....
وحي القلم





 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مشرفة ::
منتدى واش راك تهدر
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#2
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قسنطينة
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#2
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع جميل جدا أخي حليم
ينشرح الصدر بمجرد المرور على هذا الموضوع
لأن كل ماهو متعلق بالبراءة يدخل إلى القلب السرور
وصراحة سخفت ههه كن صبت انا لي نرسم فيهم
بارك الله فيك أخي على الموضوع المميز
في المتابعة ان شاء الله لبقية الرسومات :)
تحياتي​
 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#4
إنضم
23 فيفري 2014
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غليزان
#4
قال لؤلؤة قسنطينة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع جميل جدا أخي حليم
ينشرح الصدر بمجرد المرور على هذا الموضوع
لأن كل ماهو متعلق بالبراءة يدخل إلى القلب السرور
وصراحة سخفت ههه كن صبت انا لي نرسم فيهم
بارك الله فيك أخي على الموضوع المميز
في المتابعة ان شاء الله لبقية الرسومات :)
تحياتي​
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أهلا أختي مريم إن شاء الله تكوني بخير
صدقت في قولك كل ماهو متعلق بالبراءة يدخل إلى القلب السرور والبهجة
فهم سر الحياة ورمز الأمل وقرة أعيننا
حفظهم الله ورعاهم إن شاء الله
يمكنك التمرن على الرسومات وتعليمها لإخوتك أو أطفال أسرتك أختي مريم
وفقك الله
تحياتي :)

 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
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الإعجابات
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غليزان
#5
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#7
إنضم
27 جويلية 2014
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الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#7
السلام عليكم ورحمه الله
مشاء الله تبارك الرحمن
افكار رائعة و جميلة راقت لي كثيرا
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا أخي
 
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