لماذا يضع رضيعك كل شيء فى فمه

السلام عليكم ​







بارك الله فيكي على الموضوع، الجميل و دائما ما يكون انشغال بعض الامهات فمع بداية مرحلة التسنين يبدا الطفل رحلته مع امساكـ الاشياءو وضعها في فمه

يوجد الحل لذلك توجد بعض لهيات مخصصة لتسنين لا ادري ما تسمونها تاتي طرية يضعها الطفل في فهمه و لا توجد اي خطورة في بلعها

كذلك عل الام الحرص على تعقيمها مع الالعاب و ان تبعد عنه الاشياء الاخرى فدخولها لفم الطفل قد يجعله يمرض على مستوى الفم او المعدة لدخول بكتيريا له



في الاخير ربي يعين الامهات و ربي يحفظ اطفالهن من كل سوء



بوركتي غاليتي؛ ؛ ​