لماذا يضع رضيعك كل شيء فى فمه

Queen Fati

Queen Fati

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#1
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#1
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
:coffee::coffee::coffee::coffee:
هاذه بعض النصائح البسيطة والجد مهمة
للتعامل مع الرضيع فى مراحل النمو الاولى والتى تغفل عنها بعض الامهات
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اذا لاحضت ان طفلك اصبح يحاول يتناول كل شيء يمسكه فعليك ان تنتبهي لمعرفة السبب ومتي وكيف
حتي تكوني على دراية و تتعاملى مع الوضع بطريقة صحيحة

اولا مرحلة التسنين وهي المرحلة التي يشعر فيها بالالم على مستوى اللثة
بوضع العابه او اي شيء محاولة منه للحد من ذلك الالم
لينتج عن ذلك احمرار وسيلان للعاب
ثانيا مرحلة الاكتشاف ومحاولة منه الى تذوق الاطعمة والالعاب على حد سواء
اما بالمسك او ادخال اصابعه في الفم بعد غمسها فى اى مشروب حيث مهما حاوت الام منع ذلك الا انها ستغفل لبرهة
لذلك انصح كل الامهات بتجنب الالعاب الصفيرة والسهلة البلع اضافة الى تعقيم الالعاب التتي تتركها بين يدي طفلها
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yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
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#2
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#2
السلام عليكم



بارك الله فيكي على الموضوع، الجميل و دائما ما يكون انشغال بعض الامهات فمع بداية مرحلة التسنين يبدا الطفل رحلته مع امساكـ الاشياءو وضعها في فمه
يوجد الحل لذلك توجد بعض لهيات مخصصة لتسنين لا ادري ما تسمونها تاتي طرية يضعها الطفل في فهمه و لا توجد اي خطورة في بلعها
كذلك عل الام الحرص على تعقيمها مع الالعاب و ان تبعد عنه الاشياء الاخرى فدخولها لفم الطفل قد يجعله يمرض على مستوى الفم او المعدة لدخول بكتيريا له

في الاخير ربي يعين الامهات و ربي يحفظ اطفالهن من كل سوء

بوركتي غاليتي؛ ؛
 
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