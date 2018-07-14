لماذا يضع رضيعك كل شيء فى فمه

Queen Fati
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بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد
هاذه بعض النصائح البسيطة والجد مهمة
للتعامل مع الرضيع فى مراحل النمو الاولى والتى تغفل عنها بعض الامهات
اذا لاحضت ان طفلك اصبح يحاول يتناول كل شيء يمسكه فعليك ان تنتبهي لمعرفة السبب ومتي وكيف
حتي تكوني على دراية و تتعاملى مع الوضع بطريقة صحيحة
اولا مرحلة التسنين وهي المرحلة التي يشعر فيها بالالم على مستوى اللثة
بوضع العابه او اي شيء محاولة منه للحد من ذلك الالم
لينتج عن ذلك احمرار وسيلان للعاب
ثانيا مرحلة الاكتشاف ومحاولة منه الى تذوق الاطعمة والالعاب على حد سواء
اما بالمسك او ادخال اصابعه في الفم بعد غمسها فى اى مشروب حيث مهما حاوت الام منع ذلك الا انها ستغفل لبرهة
لذلك انصح كل الامهات بتجنب الالعاب الصفيرة والسهلة البلع اضافة الى تعقيم الالعاب التتي تتركها بين يدي طفلها
هاذه بعض النصائح البسيطة والجد مهمة
للتعامل مع الرضيع فى مراحل النمو الاولى والتى تغفل عنها بعض الامهات
اذا لاحضت ان طفلك اصبح يحاول يتناول كل شيء يمسكه فعليك ان تنتبهي لمعرفة السبب ومتي وكيف
حتي تكوني على دراية و تتعاملى مع الوضع بطريقة صحيحة
اولا مرحلة التسنين وهي المرحلة التي يشعر فيها بالالم على مستوى اللثة
بوضع العابه او اي شيء محاولة منه للحد من ذلك الالم
لينتج عن ذلك احمرار وسيلان للعاب
ثانيا مرحلة الاكتشاف ومحاولة منه الى تذوق الاطعمة والالعاب على حد سواء
اما بالمسك او ادخال اصابعه في الفم بعد غمسها فى اى مشروب حيث مهما حاوت الام منع ذلك الا انها ستغفل لبرهة
لذلك انصح كل الامهات بتجنب الالعاب الصفيرة والسهلة البلع اضافة الى تعقيم الالعاب التتي تتركها بين يدي طفلها
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