الغريبية التقليدية ~ من مطبخي ~

عآشقة الجنـة
:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
- إنضم
- 27 جويلية 2014
- المشاركات
- 15,771
- الإعجابات
- 38,882
- النقاط
- 13,221
- الإقامة
- أزمير
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكم جميعاً أعضاء وزوار قسم الطبخ
هذه غريبية تقليدية عملتها الأسبوع الماضي حبيت نشاركها معاكم
إن شاء الله تستفادو منها لانها رائعة و هي الحلوى المفضلة لدى أبي الغالي 🌷🌷
المقادير هي :
3 كيلات فرينة
كيلة سمن
كيلة سكر ناعم
مغرف صغيرة خميرة الحلوى
و الزيت نستعملوها قيس ما تتلم العجينة فقط
و للتزيين :
القرفة أو أي شيء اختياري
نأخذ القليل من العجينة و نشكلها أما باليد على هذا الشكل أو بطابع المعمول
ثم ندخلوها الفرن و بعد الطهي تقدم
و هذي هي بعدما طابت
شهية طيبة
في امان الله وحفظه ورعايته 🌷💙
أهلا وسهلا بكم جميعاً أعضاء وزوار قسم الطبخ
هذه غريبية تقليدية عملتها الأسبوع الماضي حبيت نشاركها معاكم
إن شاء الله تستفادو منها لانها رائعة و هي الحلوى المفضلة لدى أبي الغالي 🌷🌷
المقادير هي :
3 كيلات فرينة
كيلة سمن
كيلة سكر ناعم
مغرف صغيرة خميرة الحلوى
و الزيت نستعملوها قيس ما تتلم العجينة فقط
و للتزيين :
القرفة أو أي شيء اختياري
نأخذ القليل من العجينة و نشكلها أما باليد على هذا الشكل أو بطابع المعمول
ثم ندخلوها الفرن و بعد الطهي تقدم
و هذي هي بعدما طابت
شهية طيبة
في امان الله وحفظه ورعايته 🌷💙
آخر تعديل بواسطة المشرف: