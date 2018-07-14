الغريبية التقليدية ~ من مطبخي ~

عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#1
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
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الإعجابات
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#1
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
أهلا وسهلا بكم جميعاً أعضاء وزوار قسم الطبخ


k2.gif


هذه غريبية تقليدية عملتها الأسبوع الماضي حبيت نشاركها معاكم
إن شاء الله تستفادو منها لانها رائعة و هي الحلوى المفضلة لدى أبي الغالي 🌷🌷

المقادير هي :

3 كيلات فرينة
كيلة سمن
كيلة سكر ناعم
مغرف صغيرة خميرة الحلوى
و الزيت نستعملوها قيس ما تتلم العجينة فقط

و للتزيين :

القرفة أو أي شيء اختياري

نأخذ القليل من العجينة و نشكلها أما باليد على هذا الشكل أو بطابع المعمول

IMG_20180714_193327.jpg

ثم ندخلوها الفرن و بعد الطهي تقدم
و هذي هي بعدما طابت

IMG_20180714_193456.jpg

IMG_20180714_193905.jpg

IMG_20180714_194137.jpg

شهية طيبة
في امان الله وحفظه ورعايته 🌷💙
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#2
إنضم
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المشاركات
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مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#2
يا سلام عليكِ وفنجان قهووووة، الرحمة
تسلم ايديكِ على الوصفة الشهية
بارك الله فيكِ غاليتي​
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,771
الإعجابات
38,882
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
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يا سلام عليكِ وفنجان قهووووة، الرحمة
تسلم ايديكِ على الوصفة الشهية
بارك الله فيكِ غاليتي​
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الله يسلمك حبيبتي
ههههه عاشقة القهوة منورة
و فيك بارك الرحمن
شكرا على المرور الطيب
 
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