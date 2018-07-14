ما نسيناكم

مناجاتي لسجادتي
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المرض لا يؤلم المرضى فقط بل يؤلم من أحبوهم أيضًا ..
في حين هناك من يصارع المرض والألم يكون بالجانب الآخر من يتألم أكثر لذلك المريض ..
ونحن في مكاننا لا نعلم من يتألم من يتمرّض فالمولى وحده هو العالم بكل شخص وما يصارع ويعاني
وكل ما بوسعنا فعله هو فقط [الدُّعـــاء ] ..
ومن جانب آخر الصدقة واندراجها في عبارة ذهبية[ داوو مرضاكم بالصّدقات ]..
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وإذا كنا غير قادرين على الصدقة فبالتأكيد نحن قادرون على الدعاء ..
ومن هذا المنطلق أحببتها أن تكون صفحة مخصصة للدعاء لأؤلئك المرضى الذين يتألمون ويعانون ، وقد خصّصتها تحت منظور عبارة.. [ مـــا نسيناكـــم] ..
فلندعُ الله أن يكون نصيبًا وافرًا من دعواتنا بالشفاء العاجل لأؤلئك الذين ينامون على الأسرّة البيضاء ، يتألمون ويعانون ليلاً ونهارًا ..
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فلتضج ألسنتنا بالدّعاء لهم ..
لعلّ المولى يسخّرُ لنا من يدعوا لنا ذات يوم ..
أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك..