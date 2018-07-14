ما نسيناكم

مناجاتي لسجادتي

مناجاتي لسجادتي

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
17 نوفمبر 2017
المشاركات
212
الإعجابات
495
النقاط
21
العمر
13
الإقامة
القرية الحزينة
الجنس
أنثى
#1

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المرض لا يؤلم المرضى فقط بل يؤلم من أحبوهم أيضًا ..


في حين هناك من يصارع المرض والألم يكون بالجانب الآخر من يتألم أكثر لذلك المريض ..

ونحن في مكاننا لا نعلم من يتألم من يتمرّض فالمولى وحده هو العالم بكل شخص وما يصارع ويعاني

وكل ما بوسعنا فعله هو فقط [الدُّعـــاء ] ..
ومن جانب آخر الصدقة واندراجها في عبارة ذهبية[ داوو مرضاكم بالصّدقات ]..
:
:
وإذا كنا غير قادرين على الصدقة فبالتأكيد نحن قادرون على الدعاء ..

ومن هذا المنطلق أحببتها أن تكون صفحة مخصصة للدعاء لأؤلئك المرضى الذين يتألمون ويعانون ، وقد خصّصتها تحت منظور عبارة.. [ مـــا نسيناكـــم] ..

فلندعُ الله أن يكون نصيبًا وافرًا من دعواتنا بالشفاء العاجل لأؤلئك الذين ينامون على الأسرّة البيضاء ، يتألمون ويعانون ليلاً ونهارًا ..

:
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فلتضج ألسنتنا بالدّعاء لهم ..
لعلّ المولى يسخّرُ لنا من يدعوا لنا ذات يوم ..

أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك..
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
9,021
الإعجابات
19,653
النقاط
1,061
الإقامة
الجزائر الحبيبة
#2
و الله أكثر حاجة تأثر علي لما نشوف مريض يئن
لني مريت بمرحلة المرض و نعرف واش يحس المريض

اللهم رب الناس أذهب البأس و أشفي كل مريض شفاءا لا يغادر سقما و لا ألما
إلا شفيته
آآآميييين
 
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