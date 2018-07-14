ضيف من السودان يتمنى الترحيب

مرحبا بك و بكل العرب في منتدانا كلنا اخوة في الدين وما هذه الحدود الوهمية الا كنتيجة للضعف و الهوان

اجدد ترحيبي بك اخي العزيز

إقامة طيبة وممتعة بيننا تجد إن شاء الله مايسرك ويفيدك​