ضيف من السودان يتمنى الترحيب

م

مرسال الشوق

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
14 جويلية 2018
المشاركات
1
الإعجابات
2
النقاط
0
العمر
27
الإقامة
السودان
الجنس
ذكر
#1
أحبائى الغوالي
تحية عطرة تحملها نسمات الربيع
على بساط الرِيحْ أشد الرحِال
لأرض الله الواسعة المُخْضَرة
وعلى أجنحة
الشوق تسابقنى مشاعر اللهفة بلقياكم ....
أخاً كريم من أرض الشمس المُحرقة
وطنى السودان
فهل أجد كرم الضيافة وروعة الاستقبال
محمد عباس
 
yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#3
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
5,884
الإعجابات
12,874
النقاط
1,551
الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم


اهلا وسهلا و مرحبا
بين اهلك و اخوانك
نتمنى لك اقامة طيبة
في انتظار بوح قلمك

عبارة-07.png
 
C

choayb1987

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
4 ماي 2018
المشاركات
893
الإعجابات
658
النقاط
471
الإقامة
algerie
الجنس
ذكر
#4
مرحبا بك و بكل العرب في منتدانا كلنا اخوة في الدين وما هذه الحدود الوهمية الا كنتيجة للضعف و الهوان
اجدد ترحيبي بك اخي العزيز
إقامة طيبة وممتعة بيننا تجد إن شاء الله مايسرك ويفيدك
 
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