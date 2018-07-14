ضيف من السودان يتمنى الترحيب

مرسال الشوق
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 14 جويلية 2018
- المشاركات
- 1
- الإعجابات
- 2
- النقاط
- 0
- العمر
- 27
- الإقامة
- السودان
- الجنس
- ذكر
أحبائى الغوالي
تحية عطرة تحملها نسمات الربيع
على بساط الرِيحْ أشد الرحِال
لأرض الله الواسعة المُخْضَرة
وعلى أجنحة
الشوق تسابقنى مشاعر اللهفة بلقياكم ....
أخاً كريم من أرض الشمس المُحرقة
وطنى السودان
فهل أجد كرم الضيافة وروعة الاستقبال
محمد عباس
تحية عطرة تحملها نسمات الربيع
على بساط الرِيحْ أشد الرحِال
لأرض الله الواسعة المُخْضَرة
وعلى أجنحة
الشوق تسابقنى مشاعر اللهفة بلقياكم ....
أخاً كريم من أرض الشمس المُحرقة
وطنى السودان
فهل أجد كرم الضيافة وروعة الاستقبال
محمد عباس