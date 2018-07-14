MESSI23000
:: عضو متألق ::
بائع عملات معتمد
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- 15 سبتمبر 2015
- المشاركات
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- 171
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 185دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري / عمولة بيتكوين ثابثة 0.0005 BTC /
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
المصدر أعمال
الإثبات
باسم الله الرحمن الرحيم
متوفر مبلغ 500دولار BTC للبيع
سعر الدولار = 185دج (ثابت)
أقل مبلغ للحجز = 50دولار
العمولة على الشاري / عمولة بيتكوين ثابثة 0.0005 BTC /
يتم الدفع فورا بعد التأكد من مركز البريد
(يتوجب على الشاري تصوير وصل الدفع مكتوب عليه بخط اليد إسم العضويتين واسم المنتدى - على الخاص)
المصدر أعمال
الإثبات
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