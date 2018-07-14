عوامل تزيد من ثقتك بنفسك

مريم الباتول

مريم الباتول

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
14 جويلية 2018
المشاركات
2
الإعجابات
1
النقاط
3
العمر
31
الإقامة
algerie
الجنس
أنثى
#1
- عند ما نضع أهدافا و ننفذها تزيد ثقتنا بنفسنا مهما كانت هذه الاهداف سواء على المستوى الشخصي او على صعيد العمل مهما كانت صغيرة تلك الاهداف
- اقبل تحمل المسؤولية فهي تجعلك تشعر باهميتك تقدم و لاتخف اقهر الخوف في كل مرة يظهر فيها افعل ما تخشاه يختفي الخوف كن انسانا نشيطا اشغل نفسك باشياء مختلفة .
- حدث نفسك حديثا ايجابيا في صباح كل يوم و ابدأ يومك بتفاؤل و ابتسامة جميلة و اسأل نفسك ما الذي يمكنني عمله اليوم لاكون اكثر قيمة؟
-حاول المشاركة بالمناقشات و اهتم بتثقيف نفسك من خلال القراءة في كل المجالات....كلما شاركت أكثرت في النقاش تصبح اكثر ثقة و كلما تحدثت اكثر يسهل عليك التحدث في المرة التالية .
- اهتم في مظهرك و لاتهمله و يظل المظهر اول ما يقع عليه الاخرين.
- ساعد الاخرين
 
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