مشاركتي في فعالية صيفنا ابداع❀ اصنعي ورود تزين فساتين بنفسك ❀

yaso ياسمين
:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
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اهلا وسهلا بكم يا للماويات بين هاته الصفحات نزينها لكم باسمى العطور و التحايا
اليوم وددت مشاركتم اخر اعمالي كنت اود التوسع فيها اكثر لكن لضيق الوقت توقفت و لم اواصل هي :
كيفية صناعة وردة او زهرات لتزين فساتين او علب او اي شي
تريدينه عزيزتي اللماوية
كل الخطوات موضحة في الصور وسادرج لكم شرح مختصر امام كل صورة
تابعوني ....
هنا نحتاج الادوات :
حاشية بيضاء و اخرى حمراء
مقص
مسدس شمع
مسطرة
قلم
و ولاعة ههه منعرف كي تقولوها
2ـ نقص الشرائط على فكرة الشريط الاحمر عرض 2.5 سنتم
و طول 4.5سنتم
الشريط الابيض عرض 2.5
و طول 5 سنتم
بقية الخطوات في الصور موضحة
كذلك هنا نفس الخطوات لي عملنا بيها الشريط الابيض نعمل بها الشريط الاحمر و نوضع بتلة حمراء و سط بتلة بيضاء و نحرق الجانب بالولاعة لكي يلتصقا
وهكذا نصنع 5 اوراق للوردة
بعد صنع 5 اوراق نلصقهم بالمسدس الشمع و نزين الوسط باي شي موجود
آمل ان تنال اعجابكم