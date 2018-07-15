مشاركتي في فعالية صيفنا ابداع❀ اصنعي ورود تزين فساتين بنفسك ❀

yaso ياسمين

yaso ياسمين

:: مشرفة ::
منتدى المرحلة الثانوية
منتدى الترحيب والمناسبات
طاقم المشرفات
#1
إنضم
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المشاركات
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الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى
#1
Untitled-2-السلام-6.gif







اهلا وسهلا بكم يا للماويات بين هاته الصفحات نزينها لكم باسمى العطور و التحايا





اليوم وددت مشاركتم اخر اعمالي كنت اود التوسع فيها اكثر لكن لضيق الوقت توقفت و لم اواصل هي :

كيفية صناعة وردة او زهرات لتزين فساتين او علب او اي شي

تريدينه عزيزتي اللماوية






كل الخطوات موضحة في الصور وسادرج لكم شرح مختصر امام كل صورة


تابعوني ....


هنا نحتاج الادوات :

حاشية بيضاء و اخرى حمراء

مقص

مسدس شمع

مسطرة

قلم

و ولاعة ههه منعرف كي تقولوها



2ـ نقص الشرائط على فكرة الشريط الاحمر عرض 2.5 سنتم

و طول 4.5سنتم


الشريط الابيض عرض 2.5

و طول 5 سنتم

بقية الخطوات في الصور موضحة


عمل يدوي.jpg




كذلك هنا نفس الخطوات لي عملنا بيها الشريط الابيض نعمل بها الشريط الاحمر و نوضع بتلة حمراء و سط بتلة بيضاء و نحرق الجانب بالولاعة لكي يلتصقا


وهكذا نصنع 5 اوراق للوردة


بعد صنع 5 اوراق نلصقهم بالمسدس الشمع و نزين الوسط باي شي موجود




عمل يدوي اثنان.jpg







آمل ان تنال اعجابكم

انتظرونا في مواضيع اخرى باذن الله




Untitled-2-تفاعل-06.gif

 
سكون الفجر

سكون الفجر

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
قسم التصميم والإبداع
طاقم المشرفات
#2
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
10,817
الإعجابات
28,271
النقاط
1,501
الإقامة
مدينة جامعة - الوادي -
الجنس
أنثى
#2
ما شاء الله عليكِ والله شكلها النهائي تحفة تسلم ايديكِ
عجبتني كتير تسلم ايديكِ يا الغالية
بارك الله فيكِ
بالتوفيق
 
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