مشاركتي في فعالية صيفنا ابداع❀ اصنعي ورود تزين فساتين بنفسك ❀

اهلا وسهلا بكم يا للماويات بين هاته الصفحات نزينها لكم باسمى العطور و التحايا ​







اليوم وددت مشاركتم اخر اعمالي كنت اود التوسع فيها اكثر لكن لضيق الوقت توقفت و لم اواصل هي : ​

كيفية صناعة وردة او زهرات لتزين فساتين او علب او اي شي ​

تريدينه عزيزتي اللماوية ​



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كل الخطوات موضحة في الصور وسادرج لكم شرح مختصر امام كل صورة ​

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تابعوني .... ​

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هنا نحتاج الادوات : ​

حاشية بيضاء و اخرى حمراء ​

مقص ​

مسدس شمع ​

مسطرة ​

قلم ​

و ولاعة ههه منعرف كي تقولوها ​

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2ـ نقص الشرائط على فكرة الشريط الاحمر عرض 2.5 سنتم ​

و طول 4.5سنتم ​

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الشريط الابيض عرض 2.5 ​

و طول 5 سنتم ​

بقية الخطوات في الصور موضحة ​

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كذلك هنا نفس الخطوات لي عملنا بيها الشريط الابيض نعمل بها الشريط الاحمر و نوضع بتلة حمراء و سط بتلة بيضاء و نحرق الجانب بالولاعة لكي يلتصقا ​

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وهكذا نصنع 5 اوراق للوردة ​

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بعد صنع 5 اوراق نلصقهم بالمسدس الشمع و نزين الوسط باي شي موجود ​

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آمل ان تنال اعجابكم ​

انتظرونا في مواضيع اخرى باذن الله











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