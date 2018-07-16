خربشات فتاة*

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هنا ستكون البداية بحثا عن النهاية الى ذلك الحين سالعب دور البطلة السعيدة الحزينة الرزينة الشقية الفضولية

المزاجية .... كل ادوار الحياة متاقلمة مع كل تقلباتها

لا ندري ما يحمله الغد ولا نقوى على تغيير الامس

ولكن قد نستطيع صناعة بعض احداث اليوم

الحياة قصة طويلة وقد تكون قصيرة تكون نهايتها حسب الصفحة التي اغلقت فيها الكتاب فاحرص على انتقاء النهاية

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