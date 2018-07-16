خربشات فتاة*

البدر المشرق
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هنا ستكون البداية بحثا عن النهاية الى ذلك الحين سالعب دور البطلة السعيدة الحزينة الرزينة الشقية الفضولية
المزاجية .... كل ادوار الحياة متاقلمة مع كل تقلباتها
لا ندري ما يحمله الغد ولا نقوى على تغيير الامس
ولكن قد نستطيع صناعة بعض احداث اليوم
الحياة قصة طويلة وقد تكون قصيرة تكون نهايتها حسب الصفحة التي اغلقت فيها الكتاب فاحرص على انتقاء النهاية
لا ندري ما يحمله الغد ولا نقوى على تغيير الامس
ولكن قد نستطيع صناعة بعض احداث اليوم
الحياة قصة طويلة وقد تكون قصيرة تكون نهايتها حسب الصفحة التي اغلقت فيها الكتاب فاحرص على انتقاء النهاية
اهلاا وسهلاا باعضاء وزوار اللمة الرائعين
اليوم قررت ان افتتح هذا الصرح البسيط لادون فيه ما يجول في خاطري
حين يعجز اللسان عن التعبير
اتمنى ان تنال اعجابكم
تحية تليق
اليوم قررت ان افتتح هذا الصرح البسيط لادون فيه ما يجول في خاطري
حين يعجز اللسان عن التعبير
اتمنى ان تنال اعجابكم
تحية تليق