*خربشات فتاة*

البدر المشرق

البدر المشرق

:: عضو مُشارك ::
#1
إنضم
14 أوت 2014
المشاركات
373
الإعجابات
822
النقاط
241
الجنس
أنثى
#1
1

هنا ستكون البداية بحثا عن النهاية الى ذلك الحين سالعب دور البطلة السعيدة الحزينة الرزينة الشقية الفضولية
المزاجية .... كل ادوار الحياة متاقلمة مع كل تقلباتها
لا ندري ما يحمله الغد ولا نقوى على تغيير الامس
ولكن قد نستطيع صناعة بعض احداث اليوم
الحياة قصة طويلة وقد تكون قصيرة تكون نهايتها حسب الصفحة التي اغلقت فيها الكتاب فاحرص على انتقاء النهاية



اهلاا وسهلاا باعضاء وزوار اللمة الرائعين
اليوم قررت ان افتتح هذا الصرح البسيط لادون فيه ما يجول في خاطري
حين يعجز اللسان عن التعبير
اتمنى ان تنال اعجابكم
تحية تليق
 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
25 أفريل 2016
المشاركات
2,251
الإعجابات
4,900
النقاط
946
العمر
18
الإقامة
جيجل
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
مبارك الافتتاح
بالتوفيق..في المتابعة ان شاء الله
 
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