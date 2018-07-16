منتسبة جديدة تدق بابكم

كيف حالكم ؟ أتمنى أن يكون الجميع بخير .......

معكم أم عفراء منتسبة جديدة في لمتكم التى تعرفت عليها من خلال رؤيتي لابني يتصفحها

أعجبتنني مواضيعها التى كنت أطلع عليها كزائرة.

و اليوم أصبحت عضوة في اللمة الجزائرية و أتمنى أن أكون خفيفة و مساهمة في شتى مواضيعها للإفادة و الإستفادة.

و الختام سلام.​

السلام عليكم