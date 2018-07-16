منتسبة جديدة تدق بابكم

أم عفراء

أم عفراء

:: عضو منتسِب ::
#1
إنضم
15 جويلية 2018
المشاركات
1
الإعجابات
2
النقاط
3
الإقامة
عنابة
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم
كيف حالكم ؟ أتمنى أن يكون الجميع بخير .......
معكم أم عفراء منتسبة جديدة في لمتكم التى تعرفت عليها من خلال رؤيتي لابني يتصفحها
أعجبتنني مواضيعها التى كنت أطلع عليها كزائرة.
و اليوم أصبحت عضوة في اللمة الجزائرية و أتمنى أن أكون خفيفة و مساهمة في شتى مواضيعها للإفادة و الإستفادة.
و الختام سلام.​
 
وحي القلم

وحي القلم

:: عضو فعّال ::
#2
إنضم
23 فيفري 2014
المشاركات
2,511
الإعجابات
5,863
النقاط
1,161
الإقامة
غليزان
#2

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أهلا وسهلا بك معنا أختي
نورت اللمة بتواجدك
إقامة طيبة لك معنا
ننتظر بوح قلمك بــ فارغ الصبر
تحياتي

 
Queen Fati

Queen Fati

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
27 جانفي 2017
المشاركات
1,850
الإعجابات
2,948
النقاط
871
الإقامة
My Home
الجنس
أنثى
#3
اهلا ومرحبا يسعدنا انظمامك وفى انتظار ابداعك
ان شاء الله
موفقة حبيبتي
téléchargement (6).jpg
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top