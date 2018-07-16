منتسبة جديدة تدق بابكم

أم عفراء
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 جويلية 2018
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم
كيف حالكم ؟ أتمنى أن يكون الجميع بخير .......
معكم أم عفراء منتسبة جديدة في لمتكم التى تعرفت عليها من خلال رؤيتي لابني يتصفحها
أعجبتنني مواضيعها التى كنت أطلع عليها كزائرة.
و اليوم أصبحت عضوة في اللمة الجزائرية و أتمنى أن أكون خفيفة و مساهمة في شتى مواضيعها للإفادة و الإستفادة.
و الختام سلام.
معكم أم عفراء منتسبة جديدة في لمتكم التى تعرفت عليها من خلال رؤيتي لابني يتصفحها
أعجبتنني مواضيعها التى كنت أطلع عليها كزائرة.
و اليوم أصبحت عضوة في اللمة الجزائرية و أتمنى أن أكون خفيفة و مساهمة في شتى مواضيعها للإفادة و الإستفادة.
و الختام سلام.