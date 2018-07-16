انّ

أغلب مشاكلنآ مع الاخرين سببهآ أننآ نبالغ ويبالغون ، نبالغ في الحب وفي الكره ، نبالغ في العفو وفي الخصام ، نبالغ في الهدوء وفي الغضب ، نبالغُ في الاهتمام وفي التجاهل ، حينَ يراودنآ اي شعور بشع او جميل ، يعمينآ الطمع والأنانيه ونرغبُ في المزيدِ منه ولو أننآ ملأنا قلوبنآ بما يكفينا من أي شعورٍ يراودنآ لما فآضَ علينآ وأغرَقَنآ ، ثمةَ أقوال او افعال تأسف عليها فيمآ بعد ولا تستطيع أن تُرجعها او تُلغيهآ أبداً ، وهناكَ كذلك خطآيا الغفله ، إنني أدركُ أننآ خذلنآ غيرنا

أحياناً ، وأحياناً خذلنا أنفسنآ ..



وأدرِكُ أنَّ ليسَ كل شخص يستحقُ أن يُنادى ، وأن ليس كل شخص يستحقُ أن يُعطى وأنهُ يجبُ أن يبقى في مملكة النكران التي فضَّل العيش بها، وأنّ السبب في منحنآ السلبيه والالم نحن لأننا من سمحنا لهم بذلك ..، واننآ اذا استمرينآ بنفسِ الحُمق فسنبقى أغبياء سُذَّج تعصفُ بنا الرياح أينَ ما تريد وتشتهي .. ،



إنني أدرُكُ أنّنآ اذا قلنآ وداعاً فإنّ الحياه ستكآفئنآ بمرحبآ جديده ، وأنهآ مليئه بالرائعين الذين سنصادفهم في حياتنا كل يوم ..

وأن كل شخص يجب أن ينسى ، فهو أفضل من أن يُهمَش أو يُنسى .. ويستمتع بروعة البدائل الجميله التي تمنحها لهُ الحياه كل يوم ❤️