دعوة للتواصل معهم ...

وقفت أمامي ....!

تنظُر إلىّ والدموع تترقرق فى مقلتيها

صآمتة لآ تنطق ...

هى طفلة فى العآشرة من عمرها

كانت فى غاية الجمال

لها عيون أنآرت وجهها بدراً في سماهـ

أبتسمتُ لها

فبادلتنى بإبتسامة بريئة

قلتُ لها مُسْتدرِكًا وقد مسحتُ بيدٍ حانية

دمعةٌ سآلت على خديها

لماذا أراكِ صامتة ... لآ تنطقين .... وماذآ تريدين ؟

فوقفت تتأملنى برهة من الزمن !

ثم أتت بحركات بوآسطة أياديها

فـ أدركتُ الحقيقة المؤلمة !

تلآشت الإبتسامة

وضآعت حروف اللُقيا

طفلةٌ لا تعرف مُجْمَل الكلام

آثرت الصمتُ حياءاً من تهتهة اللسان

لكن الله عوّضها قلباً مُفْعَم بالإيمان

فــ تعلمت لغة الكلام

وأي كلآم !!!!

