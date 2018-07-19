لو الصفات هذة فيك اعرف إنك سادى ومتحكم وتحتاج للعلاج

الكثير من الشخصيات المضطربة نفسيا بيننا تعيش وتصول وتجول، دون أن تعى أنها تعانى من مشكلة، فالكثير من الصفات التى تكون واضحة للجميع ينكرها صاحبها، ولا يعترف بمشكلته أو بالأحرى اضطرابه النفسى المحتمل، فالأشخاص المتحكمين والمسيطرين بشكل مؤذ والساديين فى تعاملاتهم لا يعون كم الأذى الذى يسببونه لغيرهم، ومن بين هذه الصفات التى يتسمون بها:



















• إذا كنت مسيطر ومؤذى ومتكبر بجنون ولا تستطيع التوقف عن هذا الأسلوب





• تشعر بالراحة والهدوء بعد إيذاء غيرك





• لا تشعر بتأنيب ضميرك ولا إحساس بالوجع نتيجة ما تفعله





• ينعتك من حولك بقاسى القلب





• تضرب كل من يقع تحت سيطرتك أو تجد فى الضرب طريق الحل





• سليط اللسان ناقد لاذع وجارح لمن حولك





• توجه لمن أمامك إهانات لا يمكن تحملها وتشعر بالسعادة فى الوقت ذاته



