التبيان في مسألة علو الرحمن [تبين عقيدة السلف الصالح في مسالة العلو]

البحر الهادي
:: مشرف ::
منتدى المرحلة المتوسطة
طاقم المشرفين
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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
الذي حملني على كتابةهذا الموضوع هوموضوع كنت قرأته لأحد الإخوة الذين احترمهم لكنلم استطع الرد في ذلك الوقت
وأردت أن اوضح عقيدة أهل السنة في مسالةعلوالرحمن على عرشه ومسالة الفوقية عند أهل السنة وأقوال مخالفيهم
وأعتذر لأني لم أستطع إعطاء الموضوعحقه كما تعلمته وقرأته لعلماء أهل السنة ممن قرأت لهم وسبب ذلك هو أنني أعاني من مشكل في الحاسوب
وإن شاء الله سوف أعود وأقومبنشر عقيدة اهل السنة فيمسالة الأسماء والصفاة إنشاء الله
وغليكمالمسألةمنقولة حرفيا من كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق حمود التويجري[وهو معاصر مات قريبا عاصر المشايخ الكبار] رحمهما الله تعالى
الذي حملني على كتابةهذا الموضوع هوموضوع كنت قرأته لأحد الإخوة الذين احترمهم لكنلم استطع الرد في ذلك الوقت
وأردت أن اوضح عقيدة أهل السنة في مسالةعلوالرحمن على عرشه ومسالة الفوقية عند أهل السنة وأقوال مخالفيهم
وأعتذر لأني لم أستطع إعطاء الموضوعحقه كما تعلمته وقرأته لعلماء أهل السنة ممن قرأت لهم وسبب ذلك هو أنني أعاني من مشكل في الحاسوب
وإن شاء الله سوف أعود وأقومبنشر عقيدة اهل السنة فيمسالة الأسماء والصفاة إنشاء الله
وغليكمالمسألةمنقولة حرفيا من كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق حمود التويجري[وهو معاصر مات قريبا عاصر المشايخ الكبار] رحمهما الله تعالى