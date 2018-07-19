التبيان في مسألة علو الرحمن [تبين عقيدة السلف الصالح في مسالة العلو]

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.الذي حملني على كتابةهذا الموضوع هوموضوع كنت قرأته لأحد الإخوة الذين احترمهم لكنلم استطع الرد في ذلك الوقتوأردت أن اوضح عقيدة أهل السنة في مسالةعلوالرحمن على عرشه ومسالة الفوقية عند أهل السنة وأقوال مخالفيهموأعتذر لأني لم أستطع إعطاء الموضوعحقه كما تعلمته وقرأته لعلماء أهل السنة ممن قرأت لهم وسبب ذلك هو أنني أعاني من مشكل في الحاسوبوإن شاء الله سوف أعود وأقومبنشر عقيدة اهل السنة فيمسالة الأسماء والصفاة إنشاء اللهوغليكمالمسألةمنقولة حرفيا من كتاب الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق حمود التويجري[وهو معاصر مات قريبا عاصر المشايخ الكبار] رحمهما الله تعالى