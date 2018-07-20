تحضير مجموعة من العصائر المفيدة المنعشة في فصل الصيف

السّلام عليكم و رحمة اللّٰه تعالىٰ وبركاته..كيف حالكم أحبتي أتمنى أن يكون الجميع بخيرأما بعد اليوم سنضع لكم وصفات بسيطة في غاية الروعة لمقاومة حرارة الصيف و الشعور بالإنتعاش و تجنب الإصابة بالجفاف.تعتبر الفواكه والخضروات مصادرا ممتازة لمجال واسع من الفيتامينات والمعادن و التي تتوفر بكثرة في فصل الصيف كالبطيخ و الليمون و المشمش و الخوخ و غيرها التي تعود بفائدة عظيمة لجسم الانسان فهي تمدده بالطاقة والقوة و النشاط و مقاومته للأمراض إضافة إلى الحفاظ على البشرة.والآن نقدم لكم وصفات مجربة ورائعة لبعض العصائر•عصير اللّيمون:•عصير البطيخ البارد: