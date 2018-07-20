مين قال انو المعاكسة قلة أدب‏







المعاكسة طب و فن وصناعة ورياضة وعلم نفس وثقافة







عيونك دوختني = طب



يسلملي هالطول متل عرق الفول = زراعة



فديتك أنا= تضحية وايثار



يا أرض احفظي هالطول= دعاء



سبحان الخلاق= دعاء



تمشي على رمشي = جمباز



يا ريتني علكة بين أسنانك = تحفيز للصناعة الوطنية



قديم الصوف ولا جديد البريسم = دعاية للنسيج الوطني



نورك ولا نور مهنا = دعوة للتقنين الكهربائي



صباحك ولا صباح فخري= تشجيع للطرب الأصيل



دخيل أمك على هالخلفة= مؤشر تحسين النسل



تخسى هيفا وهبي = جبران خواطر





يسلملي = حرف للتمني



صوبنا الدلع= تحدي ومراجل



يعسى أمك حماتي = تخطيط



رد البنات ع المعاكسة







ورصاصه ............ تشجيع عالنضال







يبالك قتل............ خدمة انسانية للمجتمع







وشاحنة تدوسك........... لغة عربية(معاني كلمة موت)







شو ماعندك خوات وإلا أهل........... صلة رحم







امشي بطريقك أحسن ....... اذا مشي بتكون ارشاد وتوجيه واذا مامشي بكون برنامج ترفيه جماعي..



تفووووو عليك........... معقم للجو



طبعا انا ضد المعاكسه...ولكن هذا الموضوع للدعابه فقط