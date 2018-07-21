احتجاجات افتراضية هل هي الطريق نحو التغيير

لاريمان

لاريمان

:: نجمة اللمة ::
#1
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20 ماي 2016
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#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد انتشرت في الاونة الاخيرة الكثير من مقاطع الفيديو
اجتماعية سياسية وحتى اقتصاديةفي اليوتوب
والغرض منها تمرير رسائل تنديد ومعارضة
وهي تحمل شعارات مقاطعة وكشف المستور
لتجد مواقع التواصل الاجتماعي
انسب مكان لاحتظانها ونشرها بين مختلف
شرائح المجتمع
.... خليها تصدي والتي لاقت صدى كبير
ا
احتجاجات عللى استظافة مغني الملاهي
على بعض القنوات
وغيرها من الظواهر التي اخذت حيز من الاحتجاج الافتراضي
اسئلتي
مارأيكم بهاته الاحتجاجات الافتراضية؟؟
هل هي تعبير غير مباشرعلى واقع مرير
هل هي بداية نحو التغيير
ورفض سياسة تكميم الافواه
ام انها تبقى مواقع
افتراضية لتفريغ هموم واقعية ولن تتجاوزها؟
شكرا لكل من يمر مشاركا ولو حتى متصفحا

واعتذر ان بدت بعض الاخطاء والسبب جهازي معطل
واجد صعوبة في الكتابة
 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
#2
إنضم
7 أفريل 2015
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الجزائر الحبيبة
#2
التغيير لن يكون هكذا و طريق التغيير ليس هذا
بل هي فتنة يريدها أعداء الجزاير
فالربيع العربي هو الخراب العربي و عرابوه من الخوارج و غيرهم
ممن شدوا على أيادي الغرب الباحث عن هويته الإستعمارية
هم ناس فاشلين و عملاء و من سار معهم جهال للواقع عقلا و دينا
فبالعقل لنشاهد حال ليبيا و سوريا
و بالدين أحاديث الصبر و عدم الخروج عن الحاكم بالعشرات

أما طريق التغيير فهي أن كل إنسان يصلح حاله و عايلته و محيطه راح تصلح البلاد
 
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