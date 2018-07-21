احتجاجات افتراضية هل هي الطريق نحو التغيير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد انتشرت في الاونة الاخيرة الكثير من مقاطع الفيديو

اجتماعية سياسية وحتى اقتصاديةفي اليوتوب

والغرض منها تمرير رسائل تنديد ومعارضة

وهي تحمل شعارات مقاطعة وكشف المستور

لتجد مواقع التواصل الاجتماعي

انسب مكان لاحتظانها ونشرها بين مختلف

شرائح المجتمع

.... خليها تصدي والتي لاقت صدى كبير

ا

احتجاجات عللى استظافة مغني الملاهي

على بعض القنوات

وغيرها من الظواهر التي اخذت حيز من الاحتجاج الافتراضي

اسئلتي

مارأيكم بهاته الاحتجاجات الافتراضية؟؟

هل هي تعبير غير مباشرعلى واقع مرير

هل هي بداية نحو التغيير

ورفض سياسة تكميم الافواه

ام انها تبقى مواقع

افتراضية لتفريغ هموم واقعية ولن تتجاوزها؟

شكرا لكل من يمر مشاركا ولو حتى متصفحا



واعتذر ان بدت بعض الاخطاء والسبب جهازي معطل

واجد صعوبة في الكتابة

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