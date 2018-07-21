الربيع العربي ثورة أم فتنة

الامين محمد
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حيااكم الله
ثورات عربية متتالية و متلاحقة تسببت فيها أحداث عابرة كصفع رجل أو حرمانه من خردته
علامات إستفهااام كبيرة و خطوط حمراء كثيرة لابد ان توضع تحت كلمة ثورة و كلمة عفوية
فأسباب قيام هته الثورات اسباب مهملة إذا قورنت بأحداث اكبر و اجل
لكن المفارقة ان الجلل لم يشعل ثورة و لا حتى مسيرة و الامر البسيط أشعل ثورات
عقلا و نقلا يجب أن نتوقف وقفة تعقل و تأمل
بالعقل ماهي نتيجة الثورات من سفك للدماء و تدمير للبنى التحتية و تشريد و إبادة و فتن
و ظلم و أيتام و ثكلى و آهات و مجاعة و موت في البحر و البر و تحت الصقيع
و تحت النار
أما بالنقل فالأحاديث الدالة الواضحة التي تدعوا ألى طاعة الحاكم مهما كان
أفضل من الفتن مهما قلة أو صغرت
سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ :يَا نَبِيَّ الله،
أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؟
ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ؟ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ
وَقَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّـمَـا عَلَيْهِمْ مَـا حُــمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُـــمِّـــلْــتُمْ.
وقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ لا يَـهْتَدُونَ بِـهُدَايَ، وَلا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ
قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُـثْمَــانِ إِنْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ الله إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟،
قَالَ: تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ؛ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَــالَ: مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِر
فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَــــاهِلِيَّـــــةً.
الخروج عن الحاكم باب شر و فتن بعضها فوق بعض كالظلمات و لا خير فيه المطلق
الخروج عن الحاكم لا يزيل الشر بل يأتي بشر أكبر و أعظم
التاريخ خير شاهد، فالثورات على الحكام لم تأت إلا بالقتل وإثارة الأحقاد وفناء الأخيار وبقاء الفجار كما هم، إضافة إلى أنواع من الظلم
و أي شر أكبر من القتل و قتل للاطفال و النساء و الشباب
قَالَ الإمَامُ أَحْمَد بنُ حَنْبَل: « أَجْمَعَ سَبْعُونَ رَجُلاً مِن التَّابِعِينَ وأَئِمَّةِ المسْلِمِينَ وَأَئِمَّة السَّلَفِ وفُقَهاء الأَمْصَارِ،
عَلى أنَّ السُّنّة التي تُوُفّي عَلَيْهَا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ ... ـ وَذَكَر مِنْهَاـ : والصّبر تحتَ لِوَاء السُّلطان
عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ مِنْ عَدْلٍ أو جَوْرٍ، ولا نَخرُج عَلَى الأُمرَاء بالسَّيْفِ وَإنْ جَارُوا»
للنقاش سؤالان
هل كانت الثورات العربية بريئة
ماذا جنينا من هته الثورات
الامين محمد