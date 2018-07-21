عصير البطيخ وصفة صحية

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا اشكر الادارة لفتحها هذا الركن الخاص بالوصفات الصحية مبارك علينا 👍👍😝 اقدم لكم وصفة صحية سهلة منعشة للعطش كما نعلم أن للبطيخ (الدلاع)فوائد كثيرة منها أنه مساعد على الحرق ويجعل المعدة تشعر بالشبع كذلك. الوصفة: اقطع برج دلاع وانقيه جيدا من النواة واضيف له قطرات ليمون ثم اقوم بضربه بالخلاط واضافة بعض الماء وبالصحة والعافية. ❤❤❤👍👍👍