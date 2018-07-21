عصير البطيخ وصفة صحية

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
44,115
الإعجابات
60,772
النقاط
821
الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اولا اشكر الادارة لفتحها هذا الركن الخاص بالوصفات الصحية مبارك علينا 👍👍😝 اقدم لكم وصفة صحية سهلة منعشة للعطش كما نعلم أن للبطيخ (الدلاع)فوائد كثيرة منها أنه مساعد على الحرق ويجعل المعدة تشعر بالشبع كذلك. الوصفة: اقطع برج دلاع وانقيه جيدا من النواة واضيف له قطرات ليمون ثم اقوم بضربه بالخلاط واضافة بعض الماء وبالصحة والعافية. IMG_20180720_134855.jpg IMG_20180720_134926.jpg IMG_20180720_134744.jpg IMG_20180720_134826.jpg ❤❤❤👍👍👍
 
عآشقة الجنـة

عآشقة الجنـة

:: مشرفة ::
منتدى المطبخ الجزائري
منتدى عالم المرأة الخاص
طاقم المشرفات
#3
إنضم
27 جويلية 2014
المشاركات
15,817
الإعجابات
39,044
النقاط
13,221
الإقامة
أزمير
الجنس
أنثى
#3
السلام عليكم حبيبتي
مبارك الافتتاح
و يعطيك الصحة على هذا العصير المنعش و الطازج
بارك الله فيك
لا تحرمينا من وصفاتك الرائعة
 
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