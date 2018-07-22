الفكـرة على الشكل الآتي:

يقـوم عضـو بطرح ســؤال بصـيغة مــــــع أو ضـــــــــد..........

( مثال:هــل أنت مع أو ضـد سـفـر الفتاة للخارج بمفردها لغرض التحصيل الدراسي؟؟)

والشخص الذي يليه يجـيب مع ذكر السـبب.....

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الذي يدفعه انه يكـون مع أو ضد الأمر..

ثم يسئل سؤال بضيغة مع اوضد للعضو الي بعده بعد الاجابه ....

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والسـؤال الأول هو :

هل أنت مع أو ضد الصـــداقـــة بــيــن الشــاب والـفــتــــــــاة؟؟.....

أتــمــنى تجد الفكرة تجاوباً منكم أعزائي ..