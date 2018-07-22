فتى من الغد
:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
طاقم المرشحين
- إنضم
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- الجنس
- ذكر
الفكـرة على الشكل الآتي:
يقـوم عضـو بطرح ســؤال بصـيغة مــــــع أو ضـــــــــد..........
( مثال:هــل أنت مع أو ضـد سـفـر الفتاة للخارج بمفردها لغرض التحصيل الدراسي؟؟)
والشخص الذي يليه يجـيب مع ذكر السـبب.....
.
الذي يدفعه انه يكـون مع أو ضد الأمر..
ثم يسئل سؤال بضيغة مع اوضد للعضو الي بعده بعد الاجابه ....
..
والسـؤال الأول هو :
هل أنت مع أو ضد الصـــداقـــة بــيــن الشــاب والـفــتــــــــاة؟؟.....
أتــمــنى تجد الفكرة تجاوباً منكم أعزائي ..
دمــــــــــتم بعز دوماً ,,تحياتي لكم
يقـوم عضـو بطرح ســؤال بصـيغة مــــــع أو ضـــــــــد..........
( مثال:هــل أنت مع أو ضـد سـفـر الفتاة للخارج بمفردها لغرض التحصيل الدراسي؟؟)
والشخص الذي يليه يجـيب مع ذكر السـبب.....
.
الذي يدفعه انه يكـون مع أو ضد الأمر..
ثم يسئل سؤال بضيغة مع اوضد للعضو الي بعده بعد الاجابه ....
..
والسـؤال الأول هو :
هل أنت مع أو ضد الصـــداقـــة بــيــن الشــاب والـفــتــــــــاة؟؟.....
أتــمــنى تجد الفكرة تجاوباً منكم أعزائي ..
دمــــــــــتم بعز دوماً ,,تحياتي لكم
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