هل أنت مع أو ضد؟

فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
طاقم المرشحين
#1
إنضم
29 نوفمبر 2017
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ذكر
#1
الفكـرة على الشكل الآتي:

يقـوم عضـو بطرح ســؤال بصـيغة مــــــع أو ضـــــــــد..........

( مثال:هــل أنت مع أو ضـد سـفـر الفتاة للخارج بمفردها لغرض التحصيل الدراسي؟؟)

والشخص الذي يليه يجـيب مع ذكر السـبب.....
.
الذي يدفعه انه يكـون مع أو ضد الأمر..

ثم يسئل سؤال بضيغة مع اوضد للعضو الي بعده بعد الاجابه ....

..


والسـؤال الأول هو :


هل أنت مع أو ضد الصـــداقـــة بــيــن الشــاب والـفــتــــــــاة؟؟.....


أتــمــنى تجد الفكرة تجاوباً منكم أعزائي ..


دمــــــــــتم بعز دوماً ,,تحياتي لكم
 
آخر تعديل بواسطة المشرف:
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#2
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#2

( مثال:هــل أنت مع أو ضـد سـفـر الفتاة للخارج بمفردها لغرض التحصيل الدراسي؟؟)

ضد

هل أنت مع أو ضد أن تتزوج الفتاة من شاب أقل منها في السن ؟
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
طاقم المرشحين
#3
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,867
الإعجابات
2,302
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#3
قال السلطانة:

( مثال:هــل أنت مع أو ضـد سـفـر الفتاة للخارج بمفردها لغرض التحصيل الدراسي؟؟)

ضد

هل أنت مع أو ضد أن تتزوج الفتاة من شاب أقل منها في السن ؟
إضغط للتوسيع...
اكيد مع
لا يهم فارق العمر
المهم ان يكونا متفاهمين
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الترحيب والتهاني
منتدى النكت والطرائف
طاقم المرشحين
#4
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,867
الإعجابات
2,302
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#4
هل انت مع او ضد الزواج من المنتديات
 
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