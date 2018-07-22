الهجرة السرية نحو مواقع التواصل الاجتماعي

السلام عليكم ورحمة

الله وبركاته

لقد عرفت المنتديات في سنوات سابقة اقبالا منقطع النظير

نظرا لعدة امتيازات لم تكن موجودة

حيث انه تميز بتعدد خدماته

تربوية واجتماعية وحتى خدماتية

ناهيك عن سياسة المنتدى

التي تعمل على حماية منتسبيها

لكن مؤخرا بدأت شعبية المنتديات تقل

حتى ان اغلب المنتديات قد

اغلقت

ولم يبق

في الساحة الا المنتديات العريقة والكبيرة

والتي تحاول الصمود امام المتغيرات الجديدة

مواقع التواصل الاجتماعي هو فضاء افتراضي

فضاء يعطي الحرية المطلقة لمنتسبيه

وهي في الظاهر تختلف عن المنتديات

لكن من يغوص فيها

ينجذب تدريجيا اليها

حقيقة