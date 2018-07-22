الهجرة السرية نحو مواقع التواصل الاجتماعي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد عرفت المنتديات في سنوات سابقة اقبالا منقطع النظير
نظرا لعدة امتيازات لم تكن موجودة
حيث انه تميز بتعدد خدماته
تربوية واجتماعية وحتى خدماتية
ناهيك عن سياسة المنتدى
التي تعمل على حماية منتسبيها
لكن مؤخرا بدأت شعبية المنتديات تقل
حتى ان اغلب المنتديات قد اغلقت ولم يبق
في الساحة الا المنتديات العريقة والكبيرة
والتي تحاول الصمود امام المتغيرات الجديدة
مواقع التواصل الاجتماعي هو فضاء افتراضي
فضاء يعطي الحرية المطلقة لمنتسبيه
وهي في الظاهر تختلف عن المنتديات
لكن من يغوص فيها
ينجذب تدريجيا اليها
حقيقة
هناك الكثير من المواضيع التي حاولت معرفة اسباب هجرة الاقلام
لماذاهاجر الجميع الى مواقع التواصل الاجتماعي؟*
ايهما افضل المنتديات ام الفيس بوك؟*
ماهو الفرق بين منتسبي المنتدى والفيس بوك؟*
مالذي توفره تلك المواقع بعيدا عن المنتدى؟*
هي اسئلة وضعتها بين ايديكم
لعلنا نصل الى الجواب الشافي
دمتم بخير