مسابقة جد الفرق بين الصورتين

فتى من الغد
:: عضو فعّال ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2017
- المشاركات
- 1,856
- الإعجابات
- 2,241
- النقاط
- 2,141
- العمر
- 18
- الإقامة
- بلاد المليون ونصف مليون ش
- الجنس
- ذكر
في اطار تنشيط القسم
نضع لكم مسابقة جديدة
سنضع لكم صورتين وانتم تجدون الاختلافات او الاختلاف ( سنذكر لكم العدد )
وكل اجابة صحيحة تاخذ عليها 5 نقاط تميز
ستكون هناك 10 مراحل
انتظرونا
نضع لكم مسابقة جديدة
سنضع لكم صورتين وانتم تجدون الاختلافات او الاختلاف ( سنذكر لكم العدد )
وكل اجابة صحيحة تاخذ عليها 5 نقاط تميز
ستكون هناك 10 مراحل
انتظرونا