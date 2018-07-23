مسابقة جد الفرق بين الصورتين

فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#1
إنضم
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#1
في اطار تنشيط القسم
نضع لكم مسابقة جديدة
سنضع لكم صورتين وانتم تجدون الاختلافات او الاختلاف ( سنذكر لكم العدد )
وكل اجابة صحيحة تاخذ عليها 5 نقاط تميز
ستكون هناك 10 مراحل
انتظرونا
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#3
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,856
الإعجابات
2,241
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#3
ستحسب اول اجابة صحيحة
يمكنك المشاركة اما بالتعبير عن مكان الاختلاف او التعديل على الصورة ووضع علامة مكان الاختلاف
 
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#5
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,856
الإعجابات
2,241
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#5
فتى من الغد

فتى من الغد

:: عضو فعّال ::
#7
إنضم
29 نوفمبر 2017
المشاركات
1,856
الإعجابات
2,241
النقاط
2,141
العمر
18
الإقامة
بلاد المليون ونصف مليون ش
الجنس
ذكر
#7
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